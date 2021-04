Tande se je teden dni po padcu v Planici vrnil na Norveško

Družina 27-letnega skakalca in športni direktor norveških skakalcevClas Brede Brathensta se ob pristanku na letališču v Oslu najprej lepo zahvalila slovenskim zdravnikom za uspešno zdravljenje, je zapisala dpa, ki se sklicuje na norveško televizijsko mrežo NRK.

Tande je padel v četrtek, 25. marca, v poskusni seriji. Pri hudem padcu si je zlomil ključnico in dobil poškodbe pljučnega krila. S helikopterjem so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kjer je naslednje tri dni ostal v umetni komi. Zdravniki so ga 31. marca z oddelka za intenzivno nego premestili na travmatološki oddelek.