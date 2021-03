Tande se je zbudil iz umetne kome in že komunicira z družino

V nedeljo so iz norveške reprezentance sporočili, da je 27-letni skakalec uspešno prestal začetno fazo zbujanja iz umetne kome ter da sta v Slovenijo prispeli njegova mati in dekle.

"Daniel se je ponoči zbudil in že govoril z dekletom in mamo. Hvala vsem fantastičnim ljudem v Planici, ki so ga nemudoma oskrbeli, UKC Ljubljana in Tomiju Trbovcu (tiskovni predstavnik SZS)," je na Twitterju zapisal vodja norveških skakalcev Clas Brede Brathen .

Norvežana so v četrtek po padcu najprej oskrbeli v izteku letalnice, nato pa s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani. V reševalno vozilo so ga sprejeli nezavestnega, morali so ga intubirati. Po stabilizaciji pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so skakalca obdržali v umetni komi, a že v petek sporočili, da je njegovo stanje stabilno.

Daniel Andre Tande si je med drugim zlomil ključnico in ima prebodeno pljučno krilo, na srečo pa pri grdem padcu ni prišlo do poškodb možganov ali vratu.