Tande v stabilnem stanju, Norvežani hvaležni vsem Slovencem

"Hvala glavnemu zdravniku organizatorjev in njegovi ekipi, ki ga je oskrbela takoj po padcu, pa tudi zdravniški ekipi v Ljubljani, ki mu je nudila nadaljnjo pomoč. Bilo je res težko, zelo slabo je bilo videti takoj po padcu," je bil še vedno pretresen Clas Brede Braathen.

"Še sedaj ne morem verjeti, da je od padca Tandeja do njegovega prihoda v bolnišnico v Ljubljane minilo vsega skupaj le 59 minut. Res izjemno hitro, nemogoče je sploh pomisliti na kaj takega. A je bilo včeraj za nas videti, kot da so minile ure. Vem, da v takih izrednih dogodkih čas zelo počasi teče. Govoril sem z zdravniki na Norveškem, tudi z vodjo našega centra. Dejali so mi, da smo imeli srečo, da se tako slaba stvar ne bi mogla zgoditi na boljšem prizorišču. Ob tem so dodali, da so zdravniki v Ljubljani v samem svetovnem vrhu za tovrstne poškodbe," je povedal Braathen.

'Ni nam bilo lahko'

"Na Norveškem sta zato vsem Slovenija in Planica sedaj še bolj pri srcu. Hvala tudi Tomiju (Trbovcu, predstavniku za stike z javnostjo pri Smučarski zvezi Slovenije in organizatorjih, op. a.) in njegovim kolegom, da so tako dobro poskrbeli za vse nas v ekipi, saj tudi nam ni bilo lahko. Vseeno smo takoj dobili tekoče informacije o Tandeju, ki smo jih lahko takoj posredovali njegovi mami in sestri," je pojasnil Braathen.

Tande je v četrtek v poskusni seriji izgubil nadzor nad smučmi in padel na glavo na začetku preloma doskočišča, nato pa se valil po letalnici bratov Gorišek do izteka.

Šlo je za napako tekmovalca

"Podrobno smo pogledali njegov včerajšnji skok. Izkazalo se je, da ni bilo napake na sami skakalnici, ki je zelo dobro pripravljena, tudi razmere med njegovim nastopom niso bile slabe. Tudi težav z opremo ni imel, potem smo jo znova pogledali. Tako lahko rečemo, da je šlo za napako tekmovalca. Daniel je med najboljšimi letalci na svetu, skupaj ima tri zlate medalje s SP v poletih, ampak tudi tak izjemen letalec lahko naredi napako, ki je vzrok za tako hud padec," je še povedal Braathen in izrazil upanje, da se bo Tande kot skakalec v Planico še vrnil.

Norvežana so v četrtek po padcu najprej oskrbeli v doskočišču, nato pa s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani.

"Daniel je bil v reševalno vozilo sprejet v nezavesti in smo ga morali intubirati. Po stabilizaciji je bil s helikopterjem prepeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Preliminarni testi so obetavni. Zdaj bomo počakali 24 ur, nato bomo teste ponovili. Več bomo tako vedeli jutri popoldan," je o poškodbah norveškega skakalnega zvezdnika dejal vodja zdravstvene službe pri OK Planica Tomislav Mirkovič.