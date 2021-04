Tande zapustil bolnišnico: 'Zdaj potrebuje mir in počitek'

Poškodovanega Tandeja (na fotografiji) so v zgolj nekaj minutah s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center.

"Daniel je včeraj zapustil bolnišnico. Dobro se počuti, je v dobrem zdravstvenem stanju, zdaj pa potrebuje predvsem mir in počitek. Zaradi tega tudi ne bo na voljo medijem v naslednjih tednih," je sporočila zdravnica reprezentance Guri Ranum Ekas .

Daniel-Andre Tande se je v domovino vrnil v začetku aprila, potem ko je po padcu pred tekmo v poletih teden dni preživel v ljubljanskem kliničnem centru. Na Norveškem so Tandeju pred štirimi dnevi še operirali zlomljeno ključnico, v torek pa je lahko že zapustil bolnišnico.

Tande si je pri grozljivem padcu v Planici 25. marca zlomil ključnico in dobil poškodbe pljučnega krila. S helikopterjem so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kjer je naslednje tri dni ostal v umetni komi. Slovenski zdravniki so ga 31. marca z intenzivne nege premestili na travmatološki oddelek, v domovino pa se je vrnil 2. aprila.