Tandeju operirali zlomljeno ključnico

Dva tedna po grozljivem padcu na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so zdravniki v bolnišnici v Oslu norveškemu skakalcu Danielu Andreju Tandeju operirali ključnico. Zdravniki so sporočili, da je operacija potekala po načrtu in da pacient ostaja v bolnišnici na rehabilitaciji.

icon-expand Daniel Andre Tande FOTO: Damjan Žibert Daniel Andre Tandeje padel 25. marca v poskusni seriji. Zlomil si je ključnico in dobil poškodbe pljučnega krila. S helikopterjem je bil odpeljan v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kjer je naslednje tri dni ostal v umetni komi. Zdravniki so ga 31. marca iz intenzivne nege premestili na travmatološki oddelek, v domovino pa se je vrnil 2. aprila. icon-expand