Zimski športi

Tatovi norveškim skakalcem vrnili ukradeno opremo

Willlingen, 05. 02. 2026 13.45 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Norveška skakalna reprezentanca

Potem ko so v nemškem Willingenu, na zadnjem svetovnem pokalu v smučarskih skokih pred zimskimi olimpijskimi igrami, tatovi okradli norveško reprezentanco, je ta zdaj ukradeno opremo - vsaj del - dobila nazaj. Na naslov smučarskega kluba Willingen je namreč prispel paket z več čeladami, očali in smučarskimi jaknami za smučarske skoke.

Ukradena oprema za smučarske skoke, ki je pripadala norveški ekipi, se je našla. Kaže, da sama od sebe. V sredo je namreč v smučarski klub Willingen prispel paket z več čeladami, očali in smučarskimi jaknami, policija pa je potrdila, da je paket očitno poslal eden od dveh osumljencev, ki sta predhodno stopila v stik tako s policijo kot z vodjo norveške ekipe.

Jan-Erik Aalbu
Jan-Erik Aalbu
FOTO: Profimedia

Za zdaj sicer še ni znano, ali vsebuje vse ukradene predmete. Policija je izjavila, da bo oprema vrnjena norveški ekipi "v najkrajšem možnem času". Vlom v garderobo norveške smučarske skakalne reprezentance med svetovnim pokalom v Willingenu je dobil presenetljiv preobrat, ko je eden od storilcev po telefonu stopil v stik z norveškim športnim direktorjem Jan-Erikom Aalbujem.

"To je precej nenavaden preobrat dogodkov. Včeraj sem imel zgrešen klic z neznane številke, za katero sem mislil, da pripada organizatorju dogodka. Vendar je bila to oseba, ki je vlomila v našo garderobo," je v torek pojasnil Aalbu.

Johann Andre Forfang
Johann Andre Forfang
FOTO: AP

Vlom se je zgodil med 23.30 v soboto in polnočjo v nedeljo. Neznani storilci so ukradli številne kose opreme, vključno s čeladami, jaknami, rokavicami in zaščitnimi očali.

"To je zelo draga, posebna oprema. Čelade so izdelane po meri za vsakega športnika posebej. Govorimo o mnogih, mnogih tisočih evrov, čeprav ne morem podati natančne številke," je dejal Aalbu. Po njegovih besedah se je klicatelj v torek opravičil za krajo in pojasnil, da ima še vedno vso opremo skakalcev. "Bil sem popolnoma osupel," je dejal športni direktor, ki je storilce prosil, naj opremo vrnejo organizatorjem v Willingenu.

Zdaj se je to, kot je potrdila tudi policija, kot kaže res zgodilo, drugih informacij o storilcih zaenkrat še ni.

JAZsemTI
05. 02. 2026 15.18
Mogoče so snemali videospot pa so rabli top gear😏
Odgovori
0 0
JanezNovak13
05. 02. 2026 15.12
"Vlom se je zgodil med 23.30 v soboto in polnočjo v nedeljo." Ali ni polnoč v nedeljo ob 24:00 in ne ob 00:00? Torej z nedelje na ponedeljek? Tako bi moralo pisati v soboto med polpolnočjo in polnočjo? Se pravi v pol ure in ne v štiriindvajsetih urah in pol.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
05. 02. 2026 15.03
So dobili nazaj prdelano opremo?
Odgovori
0 0
ptuj.si
05. 02. 2026 14.28
Zanimivo, verjetno so hoteli vzeti od naših, pa so se zmotili.
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
