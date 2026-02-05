Tatovi norveškim skakalcem vrnili ukradeno opremo

Ukradena oprema za smučarske skoke, ki je pripadala norveški ekipi, se je našla. Kaže, da sama od sebe. V sredo je namreč v smučarski klub Willingen prispel paket z več čeladami, očali in smučarskimi jaknami, policija pa je potrdila, da je paket očitno poslal eden od dveh osumljencev, ki sta predhodno stopila v stik tako s policijo kot z vodjo norveške ekipe.

Jan-Erik Aalbu FOTO: Profimedia

Za zdaj sicer še ni znano, ali vsebuje vse ukradene predmete. Policija je izjavila, da bo oprema vrnjena norveški ekipi "v najkrajšem možnem času". Vlom v garderobo norveške smučarske skakalne reprezentance med svetovnim pokalom v Willingenu je dobil presenetljiv preobrat, ko je eden od storilcev po telefonu stopil v stik z norveškim športnim direktorjem Jan-Erikom Aalbujem. "To je precej nenavaden preobrat dogodkov. Včeraj sem imel zgrešen klic z neznane številke, za katero sem mislil, da pripada organizatorju dogodka. Vendar je bila to oseba, ki je vlomila v našo garderobo," je v torek pojasnil Aalbu.

Johann Andre Forfang FOTO: AP