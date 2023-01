Tek kariere Eve Urevc na razdalji – deveta v Oberstdorfu

Z nastopi na drugi postaji Tour de Skija so nadaljevali trije naši predstavniki, Miha Šimenc, Eva Urevc in Anja Mandeljc. Miha Šimenc je na 10-kilometrski razdalji v klasičnem koraku s posamičnim startom v Oberstdorfu v cilj pritekel na 76. mestu z zaostankom 3:08,7 za znova najboljšim Norvežanom Johannesom Hoesflotom Klaebom.

Na ženski preizkušnji pa smo kasneje videli fenomenalno predstavo Eve Urevc, ki je od samega starta naprej imela vmesne čase v krogu najboljših tekmovalk. Na 2,1 km je bila sedma z zaostankom 11,1 sekunde za Švedinjo Frido Karlsson, po prvem krogu je bila še vedno na izjemnem sedmem mestu s 14,4 sekunde zaostanka, brez popuščanja je odtekla tudi drugi krog, ko je s 30,5 sekunde zaostajala na še vedno izjemnem sedmem mestu. V zadnjem krogu je zadržala stik z najboljšimi in v cilj pritekla z 9. časom, 51,5 sekunde za zmagovalko Karlsson. To je daleč najboljši dosežek Eve Urevc na razdaljah v svoji karieri. Zelo dober tek pa je uspel tudi drugi naši predstavnici, Anji Mandeljc, ki je prav tako konstanto tekla skozi celotno progo in v cilju z zaostankom 1:43,9 zasedla končno 27. mesto. Druga je bila sicer z zaostankom 16,6 sekunde Finka Krista Parmakoski, tretja pa Norvežanka Anne Kjersti Kalvaa z zaostankom 18,1 sekunde.

Tour de Ski se bo jutri nadaljeval s tekom v prostem zasledovanju na 20-kilometrski razdalji.