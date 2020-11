Tekači zadovoljni s treningi na Dachsteinu, skakalke brez tekem v Zau

Najboljši slovenski reprezentanti v teku na smučeh so se vrnili s priprav na ledeniku Dachstein v Avstriji, kjer so bili zadovoljni s treningi in prvimi testiranji opreme za zimsko sezono. Po vadbi v Planici in Dobbiacu so bile to prve snežne priprave pred tekmami za svetovni pokal v naslednjem ciklusu.

Slovenske skakalke (na fotografiji Ema Klinec) imajo na japonski Zao lepe spomine. FOTO: Damjan Žibert "Ekipa je opravila odlične priprave s poudarkom na prilagajanju na smuči in prvim testom opreme za novo sezono. Vsi tekmovalci so izpeljali načrtovani trening in kažejo zelo dobro pripravljenost," je pojasnil glavni slovenski trener Nejc Brodar. Dodal je: "Zdaj nas čaka nekaj intervalnih treningov doma, nato pa bo sledila pot na Finsko za zadnjih 14 dni piljenja forme pred začetkom tekem za svetovni pokal." Svetovni pokal se bo tradicionalno začel v finski Ruki s sprintersko preizkušnjo, ki bo 27. novembra. Skakalkam odpadle tekme svetovnega pokala na Japonskem

Tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske, ki bi morale biti sredi januarja na Japonskem, so odpovedane zaradi pandemije covida-19. Kot so sporočili z Mednarodne smučarske zveze (Fis), za zdaj še ni znano, ali bo tekme v Zau, ki bi morale potrkati od 15. do 17. januarja 2021, prevzel drug organizator ali ne. V Zau, kjer so slovenske skakalke že stale na zmagovalnem odru svetovnega pokala, sta bili na koledarju dve posamični preizkušnji in ena ekipna.