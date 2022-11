Tekaška reprezentanca do konca leta v Skandinaviji

Vsi so zatrdili, da že komaj čakajo, da se tekme začnejo. "Kakšne so trenutne razmere v Ruki nisem povsem prepričan, videl pa sem nekaj posnetkov z Norveške, kjer je vse videti kar dobro. Nekaj dni nazaj je padlo veliko snega, a tudi tam je kar toplo za ta letni čas. Moram pa reči, da me za razmere ne skrbi. Vsak začetek svetovnega pokala pa je izziv, če prihaja prezgodaj, a s tem se moramo soočiti. Vremenske razmere nas, kar se tiče servisa ne skrbijo. V Ramsau smo se spoznali s servisno ekipo, skupaj gremo na Norveško, kjer se nam bo pridružil še en član. Dodobra se moramo spoznati, kako kdo deluje in ta teden v Bietostoelnu bo za to zelo pomemben. Nato pa gremo naprej na prve tekme v Ruko. Priprave so do zdaj potekale po načrtu. Miha Šimenc je minuli teden staknil blažjo obliko prehlada, a ostalo gre po načrtih. Letos smo se odločili, da dlje ostanemo v Sloveniji pred sezono. Tu imamo toplo in veliko tečemo na rolkah. Nismo še popolnoma pripravljeni na tek na snegu, kjer smo bili zares pravzaprav le na ledeniku nad Ramsauom. A to me ne skrbi, še pred božičem bo ogromno tekem tako v sprintu kot na razdalji, zdaj pa nas čaka tudi trening na Norveškem. Pričakujem, da se bo forma stopnjevala že do božiča. Na Norveško potujemo s sedmimi tekmovalci, v Ruko pa predvidoma odpotujejo Eva Urevc, Miha Šimenc in Vili Črv," je bil izčrpen prvi trener Ola Vigen Hattestad. Eva Urevc, ki je po prestopu Anamarije Lampič v biatlon prevzela prvo taktirko slovenske vrste, je dejala, da zaradi tega pred prvimi tekmami ne čuti nič večjega pritiska.