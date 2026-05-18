Tekma v Garmischu zaradi finančnega spora visi v zraku

Načeloma je bilo vse pripravljeno na veliko slavje ob častitljivem jubileju. Po številnih zapletih je reflektorje za večerno tekmo dobil tudi Innsbruck, v celoti so se seriji pridružila dekleta, ki so v minulih sezonah na letalnici dokazala, da se je šport v polnosti uveljavil tudi v ženski konkurenci. Zdaj je prestižno skakalno serijo zasenčil finančni spor. Klub v Garmnisch Partenkirchnu po vključitvi ženske tekme in prestavitvi moške novoletne tekme s 14. ure na večerni termin pod reflektorji ni več zadovoljen z razrezom skupne denarne pogače.

Nemška zveza je klubu ponudila "nizko" sedemmestno vsoto, ob tem pa klub dobi tudi denar od prodaje vstopnic, a mora poskrbeti tudi za vso ustrezno infrastrukturo. Časnik Bild je poročal, da želijo lokalni organizatorji na Bavarskem od zveze, ki denar zasluži s TV pravicami in sponzorstvi, 30 odstotkov večji znesek. "Nosimo vso tveganje in že 22 let se sredstva ne usklajujejo primerno. V zadnjih dveh letih smo imeli ob koncu tekmovanja primanjkljaj v blagajni," je dejal predsednik smučarskega kluba v Garmischu Michael Maurer. Tudi na zvezi priznavajo, da se okrog razreza finančne pogače s klubom pogovarjajo že dlje časa.