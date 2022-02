Tekmi v celinskem pokalu v ZDA v znaku orlov

Domen Prevc je do druge zaporedne zmage prišel s 130 in 131.5 metri ter 265,6 točkami. 131 in 129 metrov je skočil Žiga Jelar, ki je zbral 261,1 točk na drugem mestu in je tako zapolnil uvrstitev na vsa tri mesta na zmagovalnem odru v ZDA, tretji je bil vodilni po prvi seriji, Avstrijec Michael Hayböck s 133 in 127 metri ter 257,8 točkami. Jan Bombek je zasedel 12. mesto, Tilen Bartol je bil 21., Žak Mogel je končal na 23. mestu, brez točk sta ostala Anže Semenič na 31. in Mark Hafnar na 33. mestu.

Celinski pokal, skupno je najboljši Anže Semenič na 7. mestu, se bo nadaljeval v nemškem Brotterodeju prihodnji konec tedna.