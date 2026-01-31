Naslovnica
Zimski športi

Tekmo začinil tudi slovenski predskakalec: v izteku zaprosil svojo izbranko

Willingen, 31. 01. 2026 19.32 pred 26 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Predskakalec Urban Sušnik

Willingen je slovenskim smučarskim skokom v soboto prinesel zmago Domna Prevca in drugo mesto Nike Prevc, nemško prizorišče pa ima posebno mesto v srcu tudi za slovenskega predskakalca Urbana Sušnika in njegovo izbranko Martino. Sušnik je na kraju, kjer se je prvič srečal z njo, svojo boljšo polovico tudi zaprosil.

Urban Sušnik je bil tokrat pred svojim skokom v vlogi predskakalca zagotovo bolj živčen kot navadno, saj je imel po njem posebne načrte. Po doskoku si je v izteku skakalnice v Willingenu odpel kombinezon in razkril majico z napisom: "Se boš poročila z mano?"

Nato je pokleknil pred svojo izbranko Martino, s katero sta se pred tremi leti spoznala prav v Willingenu, ta pa je vidno ganjena privolila in večtisočglavi množici ponosno pokazala zaročni prstan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
smučarski skoki

