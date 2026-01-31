Tekmo začinil tudi slovenski predskakalec: v izteku zaprosil svojo izbranko

Urban Sušnik je bil tokrat pred svojim skokom v vlogi predskakalca zagotovo bolj živčen kot navadno, saj je imel po njem posebne načrte. Po doskoku si je v izteku skakalnice v Willingenu odpel kombinezon in razkril majico z napisom: "Se boš poročila z mano?"

Nato je pokleknil pred svojo izbranko Martino, s katero sta se pred tremi leti spoznala prav v Willingenu, ta pa je vidno ganjena privolila in večtisočglavi množici ponosno pokazala zaročni prstan.