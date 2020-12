Tekmovalci v hitrih disciplinah v pričakovanju prvih tekem

Na startu četrtkovega prvega od dveh uradnih treningov smuka bodo tudi štirje Slovenci Martin Čater,Miha Hrobat, Klemen KosiinBoštjan Kline, ki bodo nosili startne številke 44, 57, 58 in 66. Trening vožnje na progi OK, Oreiller-Killy, se bodo v četrtek začele ob 10.30. Prvi na startu treninga bo Švicar Carlo Janka, nato bo progo preizkusil predstavnik Italije Christof Innerhofer. Zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučarjev v minuli sezoni Norvežan Aleksander Amodt Kildeima številko sedem. Na startnem seznamu prvega treninga so tudi smukaški asi, kot denimo povratnik po poškodbi Italijan Dominik Paris (15), zmagovalec smukaškega seštevka Švicar Beat Feuz(17), AvstrijcaHannes Reichelt (18) inMatthias Mayer (3) ter Norvežan Kjetil Jansrud (19).

Na startnem seznamu pa ni opaziti zmagovalca treh smukov v minuli sezoni Nemca Thomasa Dressna, ki je v sezoni 2019/20 slavil na smukih v Lake Louisu, Garmisch-Partenkirchnu in Saalbach/Hinterglemmu. Dressen je novembra moral pod nož zaradi težav s kolkom. V soboto in nedeljo bosta na sporedu tudi ženska veleslaloma v Courchevelu. Ženska superveleslaloma, ki bi morala biti v St. Moritzu minulo soboto in nedeljo, sta odpadla zaradi novega snega, vetra in nevarnosti snežnih plazov.