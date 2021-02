Po neregularni paralelni tekmi v Cortini: tekmovalni direktor prejel celo grožnje s smrtjo

"Za prireditev, kot je letošnja v Cortini d'Ampezzo, in predvsem za vrednote, ki jih kot organizatorji športnega tekmovanja skušamo predstavljati, so dogodki v zadnjih dneh nedopustni. Nesprejemljivo je, da je strokovnjak in profesionalec, kot je Markus (Waldner, op. a.), prejemal tako grozna sporočila, ki so šla čez mejo normalnih pogovorov in soočenj," so v izjavi za javnost zapisali organizatorji letošnjega svetovnega prvenstva.

Počasna modra in hitra rdeča proga

Spomnimo, paralelna tekma v moški in ženski konkurenci je dvignila nemalo prahu, potem ko je bila rdeča proga bistveno hitrejša od modre. Organizatorji pa so kljub temu vse do konca upoštevali sicer ustaljeno pravilo, da v primeru izenačenega časa napreduje, kdor je bil hitrejši v drugi vožnji. Kar nekajkrat se je tako zgodilo, da je tekmovalec na rdeči progi nasprotnika prehitel za največjo možno razliko, v drugi vožnji pa se je scenarij ponovil, a je pač napredoval tisti, ki je imel srečo, da je bil na rdeči progi kot drugi. To se je denimo v osmini finala pripetilo tudi našemu Žanu Kranjcu.

'Še nikoli nisem videla bolj nepoštenega tekmovanja'

Kako neregularno je bilo tekmovanje, nazorno ponazori dejstvo, da so v ženskem četrtfinalu napredovale vse, ki so bile v drugi vožnji na rdeči progi. Na ta račun sta boj za medalje predčasno zaključili tudi favoritinjiWendy HoldenerinFederica Brignone. Slednja je bila še toliko bolj razočarana, ker je – ne povsem po svoji krivdi – na cedilu pustila domače navijače. "Še nikoli nisem videla bolj nepoštenega tekmovanja. Kdor je v prvo startal na modri progi, je praktično že zmagal," je dejala po preizkušnji.