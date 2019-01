Telemark: Jure Aleš še peti v Franciji

Do tekme v Franciji je bil Jure Aleš v svetovnem pokalu v tej sezoni četrti, šesti in tretji, zdaj pa je dodal še peto mesto. Aleš je za zmagovalcem Švicarjem Stefanom Matterjemzaostal 5,12 sekunde, večino zaostanka pa pridelal na skoku, kjer je bil malenkost prekratek in dobil štiri sekunde pribitka. Drugi je bil danes Norvežan Trym Nygaard Loeken, tretji pa še en Švicar Bastien Dayer. "Danes so bile razmere spet zelo dobre za smučanje. Bilo je jasno, približno -3 stopinje Celzija, proga pa dobro utrjena, a ne ledena. Samo smučanje je bilo danes zelo dobro in sem zadovoljen z njim, na žalost pa me je spet skok ločil od boljšega rezultata. S samim rezultatom ne morem biti povsem zadovoljen, me pa veseli, da se raven smučanja izboljšuje, da lahko na progi tudi več tvegam," je tekmo ocenil Aleš.

V klasiku so se pomerila tudi dekleta. Slovenska predstavnica Maša Štraklje tekmo končala na 16. mestu. Dvojne zmage so se razveselili v švicarskem taboru. Zmagala je Amelie Reymond, druga paBeatrice Zimmermann, tretje mesto je osvojila Nemka Johanna Holzmann.