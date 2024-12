Tepeš ne izvaja pritiska: Obrambi zmage nismo dajali posebnega poudarka

Že leta se razpravlja tudi o ženski novoletni turneji. Odgovorni večkrat poudarjajo, da si v osnovi želijo tekmovanje, ki bi bilo naslednji korak k enakopravnosti v smučarskih skokih. Vendar se letos to ni zgodilo. "Še vedno smo odvisni od Innsbrucka in njegovih reflektorjev, " pravi legenda smučarskih skokov Sven Hannawald . Brez osvetlitve je časovni okvir za dve tekmovanji v enem dnevu enostavno premajhen.

Tako tudi letos skakalke čaka mini turneja dveh večerov s postojankama v nemških Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu. In čeprav ima rumeno majico oblečeno domačinka Katharina Althaus , je v odličnem položaju tudi najboljša skakalka zadnje sezone, Nika Prevc , ki je z rekordom skakalnice dobila generalko v Engelbergu.

Poleg Prevc to zimo navdušuje tudi Ema Klinec, ki se je na Kitajskem povzpela na zmagovalni oder, skupno pa je peta skakalka zime. Na turnejo bosta odpotovali še Taja Bodlaj in Tina Erzar, o zadnji potnici pa se bo Tepeš odločal med nekdanjo skupno zmagovalko Niko Vodan, ki ima težave s kolenom, ter Katro Komar.

Kar zadeva pozornost, pa ženske še vedno zelo zaostajajo za moškimi. V primerjavi z moškimi si je lani ženski tekmi v Garmischu in Oberstdorfu ogledalo le malo gledalcev. Tudi zato bi bila bolj ustrezna rešitev z dvema tekmama, moško in žensko, na isti dan, meni 28-letna izkušena Nemka Schmid. Najboljša skakalka to zimo še ni opustila upanja, da bi se tudi sama udeležila prave novoletne turneje. Ve pa tudi, da so možnosti vsako leto manjše.