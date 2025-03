Tepeš: Počaščen sem, Prevc ni pokazala šibkosti

"Ni pokazala šibkosti. Počaščen sem kot trener take skakalke in ekipe. Vesel sem, da imamo tako reprezentanco in da lahko delamo z mladimi tudi v prihodnosti," je za nacionalno televizijo povedal po preizkušnji na veliki skakalnici, ki je zaradi težav z vetrom trajala le eno serijo. nika Prevc jo je dobila z ogromno prednostzjo 14,2 točki.

Tepeš je nato ocenil dogajanje tik pred skokom, ko je moral čakati vse do konca, da je svoji varovancki le dal znak za nastop: "Imam samo deset sekund časa, da jo spustim, držal sem jo do konca, ker so se razmere izboljševale. Izkazalo se je kot dobro. Super rezultat, super skok."

"Malo manj sicer piha na skakalnici kot tukaj spodaj in na vrhu, zato so poskusili z drugo serijo. Že prej je bil napovedan močan veter in vedeli so, da morajo čim prej izpeljati tekmo. Tako se je tudi izkazalo," je glede razmer še povedal nekdaj odlični letalec, ki pa se vsaj tako dobro znajde tudi v vlogi trenerja.