Tepeš tudi v novi sezoni stavi na Niki, preostale skakalke vse bližje

"Vidim, da smo trenutno v kar v redu formi. Tudi ostale tekmovalke se zmeraj bolj priključujejo Niki in Niki. Ema se je odločila, kot se je, tukaj smo zagotovo nekoliko ohromljeni. Ampak ne smemo iskati izgovorov, treba je iskati rešitve," je ob robu novinarske konference skakalnih reprezentanc v Ljubljani dejal Tepeš. Kot je pojasnil, gre za podobno zadevo kot v lanski sezoni, ko so bile poškodovane tri njegove varovanke. "Kot sem govoril že lani, bomo naredili vse, da bodo ostale punce čim bolje priključile. Lani je uspelo, verjamem, da bo letos tudi." Najboljša skakalka zadnjih zim Nika Prevc je svojo formo pred sezono označila z zadostno oceno. Tepeš se je strinjal, da trikratna zaporedna zmagovalka svetovnega pokala še ni v tisti pravi formi.

Nika Prevc z bratom Domnom FOTO: Damjan Žibert

"Naredi res lepe skoke, ampak potem lahko že v naslednjem naredi tudi kar nekaj napak. To je konstantnost, ki ji trenutno še manjka. Skoki, ki jih dobro opravi, so na zelo visoki ravni, zna pa tudi zgrešiti. V prejšnjih letih je bilo teh nihanj morda manj, toda nekaj časa še imamo do zime. Predvsem bi rad, da tekom sezone to stabiliziramo. Vedno smo ponavadi v Lillehammerju malo slabše začenjali, a dali bomo vse od sebe," je povedal Tepeš. Nekdanji skakalec je dodal, da je tudi Nika Vodan s formo zelo blizu reprezentančni kolegici: "Nekoliko smo se lovili, večina reprezentance je zamenjala čevlje. Ponavadi je boljše, vendar je na prvih treningih nekaj lovljenja. To se zdaj dogaja pri Niki Vodan. Lovljenja je skozi treninge vedno manj, ni pa še to prava raven, tisti najboljši skoki iz poletja."

Nika Vodan FOTO: Profimedia

Glede opreme si je 37-letni Tepeš pred sezono zaželel predvsem, da bi vsaj prihajajoča minila brez diskvalifikacij. Glavni trener se je dotaknil tudi preostalih skakalk v ekipi, ki bi se lahko v prihodnje pridružile ravni skokov najboljših. "Trenutno sta Taja Bodlaj in Maja Kovačič na zelo dobri poti. Za med najboljših deset zaenkrat še ne oziroma se mora 'poklopiti' tudi vreme. Verjamem, da lahko obe z dobrimi skoki končata okrog 15. mesta. Tudi Katra Komar se počasi zbuja, je na poti navzgor. Želim si, da bi na snegu še bolj zaživela, še bolj dvignila in priključila ostalim." Glede odločitve o koncu športne poti Eme Klinec pa je dejal, da je bilo nekaj govora o tem tudi že med poletjem. Upal je, da bi ji poletni uspehi dali dovolj zagona tudi za zimo.