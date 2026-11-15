Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Tepeš tudi v novi sezoni stavi na Niki, preostale skakalke vse bližje

Ljubljana, 15. 11. 2026 08.10 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Tekma svetovnega pokala na Ljubnem

Glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Jurij Tepeš v prihajajoči zimi znova največ pričakuje od Nike Prevc in Nike Vodan. Po koncu športne poti Eme Klinec si Tepeš želi, da bi lahko še katera od tekmovalk posegla po višjih rezultatih, trenutno pa je reprezentanca po njegovih besedah v solidni formi.

"Vidim, da smo trenutno v kar v redu formi. Tudi ostale tekmovalke se zmeraj bolj priključujejo Niki in Niki. Ema se je odločila, kot se je, tukaj smo zagotovo nekoliko ohromljeni. Ampak ne smemo iskati izgovorov, treba je iskati rešitve," je ob robu novinarske konference skakalnih reprezentanc v Ljubljani dejal Tepeš.

Kot je pojasnil, gre za podobno zadevo kot v lanski sezoni, ko so bile poškodovane tri njegove varovanke. "Kot sem govoril že lani, bomo naredili vse, da bodo ostale punce čim bolje priključile. Lani je uspelo, verjamem, da bo letos tudi."

Najboljša skakalka zadnjih zim Nika Prevc je svojo formo pred sezono označila z zadostno oceno. Tepeš se je strinjal, da trikratna zaporedna zmagovalka svetovnega pokala še ni v tisti pravi formi.

Nika Prevc z bratom Domnom
Nika Prevc z bratom Domnom
FOTO: Damjan Žibert

"Naredi res lepe skoke, ampak potem lahko že v naslednjem naredi tudi kar nekaj napak. To je konstantnost, ki ji trenutno še manjka. Skoki, ki jih dobro opravi, so na zelo visoki ravni, zna pa tudi zgrešiti. V prejšnjih letih je bilo teh nihanj morda manj, toda nekaj časa še imamo do zime. Predvsem bi rad, da tekom sezone to stabiliziramo. Vedno smo ponavadi v Lillehammerju malo slabše začenjali, a dali bomo vse od sebe," je povedal Tepeš.

Nekdanji skakalec je dodal, da je tudi Nika Vodan s formo zelo blizu reprezentančni kolegici: "Nekoliko smo se lovili, večina reprezentance je zamenjala čevlje. Ponavadi je boljše, vendar je na prvih treningih nekaj lovljenja. To se zdaj dogaja pri Niki Vodan. Lovljenja je skozi treninge vedno manj, ni pa še to prava raven, tisti najboljši skoki iz poletja."

Nika Vodan
Nika Vodan
FOTO: Profimedia

Glede opreme si je 37-letni Tepeš pred sezono zaželel predvsem, da bi vsaj prihajajoča minila brez diskvalifikacij.

Glavni trener se je dotaknil tudi preostalih skakalk v ekipi, ki bi se lahko v prihodnje pridružile ravni skokov najboljših. "Trenutno sta Taja Bodlaj in Maja Kovačič na zelo dobri poti. Za med najboljših deset zaenkrat še ne oziroma se mora 'poklopiti' tudi vreme. Verjamem, da lahko obe z dobrimi skoki končata okrog 15. mesta. Tudi Katra Komar se počasi zbuja, je na poti navzgor. Želim si, da bi na snegu še bolj zaživela, še bolj dvignila in priključila ostalim."

Glede odločitve o koncu športne poti Eme Klinec pa je dejal, da je bilo nekaj govora o tem tudi že med poletjem. Upal je, da bi ji poletni uspehi dali dovolj zagona tudi za zimo.

Preberi še Ema Klinec skokom senzacionalno pomahala v slovo! Konec prvič napovedala že leta 2019

"Verjel in upal sem, da bi ji to dalo dovolj zagona, da bi to zimo zdržala. Si pa vsak tekmovalec želi, tudi če pogledam nazaj na svojo kariero, zaključiti na vrhuncu. Ema je zmagala skupni seštevek poletne velike nagrade, težko sicer govorimo o vrhuncu glede na to, da ima toliko zelo dobrih rezultatov v svetovnem pokalu in na svetovnem prvenstvu," je dejal Tepeš.

"Seveda bi si jo želel imeti v ekipi. Verjamem, da bi bili še močnejši. Treba je spoštovati odločitev. Vem, da je to verjetno najtežja odločitev doslej v njenem življenju in verjamem, da jo je zelo dobro premislila," je sklenil glavni trener.

Skakalke bodo sezono konec naslednjega tedna začele v Lillehammerju. V poolimpijskem letu bo kar nekaj vrhuncev, vključno s premierno žensko novoletno turnejo, svetovnim prvenstvom v Falunu, poleti v Vikersundu ter zaključkom sezone v domači Planici.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
jurij tepeš smučarski skoki

Železarji izsilili podaljšek, nato izgubili

24ur.com 'S Timom ves čas trenirava skupaj in mi je zabavno tekmovati z njim'
24ur.com Žan Kranjec: Verjamem, da naslednja sezona ne bo moja zadnja
24ur.com Tepeš: Počaščen sem, Prevc ni pokazala šibkosti
24ur.com Velika priložnost za Matevža Govekarja
24ur.com 'Mislim, da smo konkurenčni najboljšim'
24ur.com Vogrinec: Kaj ti pomagajo pogoji, če imaš na treningu enega tekmovalca
24ur.com Kranjec: V Söldnu bi me zadovoljile le stopničke
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
zadovoljna
Portal
Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija
Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija
To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime
To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime
vizita
Portal
To priljubljeno živilo lahko pospešuje zamaščenost jeter: mnogi ga uživajo skoraj vsak dan
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
cekin
Portal
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
moskisvet
Portal
Po diagnozi raka prostate je skoraj obupal: Nato je našel pot nazaj
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
dominvrt
Portal
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
okusno
Portal
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Dvanajstega ponoči
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Okus strasti
Okus strasti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083