"Zelo sem zadovoljen. Letos so skakalke na treninge prišle še bolj pripravljene, z več energije in treninge tudi bolje zdržale. Bilo je težko. Utrip na teh treningih je stalno med 150 in 200, a to je ključni del priprav na sezono. Zdaj smo že v obdobju, ko tekmovalke manj trpijo, ko bo več skokov in več užitka," je ob druženju z novinarji razlagal nekdanji skakalec. Uvod v treninge na skakalnici je razmeroma pozen. "Zima bo težka in naporna, zato smo si vzeli več časa za bazične priprave, kar se je v preteklosti že izkazalo za dobro. Letos smo dali temu še več poudarka, zato začenjamo še kakšen teden kasneje."

Jurij Tepeš: "Zima bo naporna in težka, zato smo si vzeli več časa za bazične priprave." FOTO: Damjan Žibert

Bolj kot uvod dela na skakalnici Jurij Tepeš izpostavlja novosti v novi sezoni. Na tekmah svetovnega pokala, ko bodo na prizorišču istočasno moške in ženske tekme, bo kvota tekmovalk omejena na najboljših 35 v svetovnem pokalu ter na izjeme za države brez tekmovalke med najboljšimi in kvote z MSP in celinskega pokala. "Potrebne bo nekaj taktike. Mi smo imeli lani med 35 štiri skakalke, Taja Terbovšek si je kot peta kvoto priskakala v celinskem pokalu. Večina najboljših se bo zato udeležila vseh tekem in nekatere najboljše bodo tekmovale tudi v celinskem pokalu."

Nika Prevc bo tudi v novi skakalni sezoni v vlogi glavne favoritinje za osvojitev velikega kristalnega globusa. FOTO: Damjan Žibert

"Sam bi si želel, da bi bila kvota višja. Prehitro smo se odločili za tako malo tekmovalk, ko gre za skupne tekme. Želel bi si jih 40 ali 45. Tekmovalke so lani tudi na velikanki dokazale, da znajo skakati. A očitno gremo v smeri moških skokov in Fis si želi močnejši celinski pokal," še pravi Tepeš ter še enkrat dodaja: "Verjamem, da je težko organizatorjem, ki morajo izpeljati obe tekmi, a krčenje je bilo prehitro in preveliko." Poenotenje pa je ženski konkurenci na drugi strani prvič prineslo celotno novoletno turnejo. Nekaj je novosti v zvezi z ženskimi dresi, kjer Tepeš poudarja, da je slovenska reprezentanca za spremembo izvedela prepozno. "Z razvojem si potem malo v zaostanku. Ampak imamo kombinezone in prav veliko težav ne bi smeli imeti."

Jurij Tepeš in Nika Prevc FOTO: Damjan Žibert