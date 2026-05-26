Zimski športi

Terglav po epskem obstanku: Ponosen sem, da sem trener naše hokejske družine

Fribourg, 26. 05. 2026 08.11 pred 1 uro 3 min branja 10

Avtor:
Lu.M
Slavje slovenskih hokejistov po zgodovinskem obstanku

Slovenska hokejska reprezentanca je na ponedeljkovi zadnji tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije s 5:1 nadigrala Italijo in si zagotovila zgodovinski drugi zaporedni obstanek med svetovno hokejsko smetano. Risi so smernice za nepozaben turnir zarisali že na prvi tekmi, ko so šokirali izjemno favorizirane Čehe. Proti Italijanom sta znova do izraza prišli slovenska povezanost in borbenost, ki sta naše fante popeljali do velikega uspeha.

FOTO: Profimedia

Ko so Italijani po dobrih dveh minutah in pol v drugi tretjini z zadetkom Phila Pietronira prišli do vodstva, se je marsikateremu navijaču pred očmi odvil črn scenarij, po katerem bi Slovenija izpadla iz elitne divizije. A risi so še enkrat znova na letošnjem turnirju pokazali, da gre za mentalno izredno močno zasedbo, ki se ne vda v usodo. Varovanci Eda Terglava so že na koncu druge tretjine vodili s 3:1 in pokazali, da v poštev pride zgolj obstanek. Ob končni sireni so Slovenci vodili s kar 5:1 in slavje se je lahko začelo. Slovenija si je zagotovila drugi zaporedni obstanek med hokejsko elito, zgodovinski uspeh, ki se bo zapisal v anale slovenskega športa.

Naši hokejisti so šli na svetovno prvenstvo z jasnim ciljem: mešati štrene najboljšim. To jim je uspelo že na prvi tekmi, ko so po podaljšku prišli do zmage nad Češko, ki velja za hokejsko supervelesilo. Začetek turnirja ne bi mogel biti boljši, a za zgodovinski uspeh ga je bilo treba oplemenititi s točkami na ostalih težkih tekmah. Kapetan naše reprezentance Robert Sabolič se je zavedal, kako težko delo jih čaka: "Še nikoli v zgodovini svetovnega prvenstva nismo začeli bolje, a vedeli smo, da zmaga nad Češko ne bo zadostovala. Na ledu smo pustili vse, tudi tekme, ki smo jih izgubili, nismo slabo odigrali. Prvi zadetek Italijanov nas ni iztiril, držali smo se našega načrta in postopoma stopnjevali ritem igre. Na koncu smo zasluženo obstali med elito."

FOTO: Luka Kotnik

"Vedeli smo, da bomo za zgodovinski uspeh morali dati vse od sebe. V ekipi vlada odlična energija. Med sabo se dobro poznamo, delujemo kot ena dobra 'klapa'. Skupaj smo preživeli dva meseca, gradili smo res super medsebojni odnos, ki je veliko pripomogel tudi k našemu končnemu uspehu," je o vzdušju v slačilnici povedal Sabolič. Kapetanove besede je potrdil tudi Terglav, ki ve, da so v Švici spisali zgodovino slovenskega hokeja: "Ponosen sem, da sem trener naše hokejske družine. Pozitivna energija se je nabirala nekaj časa, vedeli smo, da nas čaka nekaj dobrega. Drugi zaporedni obstanek med elito se bo za vedno zapisal v zgodovino slovenskega hokeja. Zmaga proti Italijanom je bila tudi za vse trenerje slovenskih klubov, ki odlično delajo z mladimi. Sicer nas ni veliko, a vsi dajemo svoj maksimum."

Na svetovnem prvenstvu je bila nekajkrat pod preizkušnjo odpornost naših reprezentantov. Po veliki zmagi proti Češki je prišel pričakovan poraz, ki ga je Sloveniji zadala Norveška. Sledila je infarktna tekma proti Slovaški, kjer si je Slovenija kljub porazu po kazenskih strelih zagotovila zlata vredno točko. Nato pa sta prišla dva poraza, najprej je bila s kar 6:0 boljša Švedska, na predzadnji tekmi pa so rise nadigrali tudi Danci, ki so veljali za ene glavnih tekmecev v boju za obstanek. Slovenska usoda se je tako odločala na zadnji tekmi proti Italiji, kjer so naši reprezentantje pokazali izredno izkušeno in zrelo predstavo.

Glavni trener pravi, da so h končnemu uspehu pomagali tudi porazi, iz katerih so se slovenski hokejisti ogromno naučili: "Na turnirju moraš imeti tudi nekaj porazov. Iz njih se veliko naučiš, kar ti pomaga pri nadaljnjih izzivih. Znaš se bolje spopadati s pritiskom, tudi priprava na naslednje srečanje je boljša. Veliko smo se pogovarjali o odločilni tekmi z Italijo in fantje so na koncu odigrali neverjetnih 60 minut," je svoje misli strnil Terglav, ki na slovenski klopi piše zgodovino.

Izjavi kapetana Saboliča in trenerja Terglava po zgodovinskem obstanku:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp v hokeju slovenija elitna divizija obstanek italija edo terglav robert sabolič

KOMENTARJI10

hopcefizelj
26. 05. 2026 09.46
Ekipa leta, bravo fantje
optimist11
26. 05. 2026 09.29
+++++
suleol
26. 05. 2026 09.26
gremooo
suleol
26. 05. 2026 09.26
idemooo
simc167
26. 05. 2026 09.22
Vrhunsko. Fantje, kapa dol.
Hitri Zigi 78
26. 05. 2026 09.13
Bravo fantje
borjac
26. 05. 2026 09.11
Slovenci smo izredno ponosni na Slovenske hokejiste , bravooooo fantje , bravooooo strokovno vodstvo , trenerji ... BRAVOOOOO VSI NAŠI SLOVENCI!!!
Dan D
26. 05. 2026 09.11
bravo
ptuj.si
26. 05. 2026 08.57
Bravo.
enapi
26. 05. 2026 08.57
Čestitke
