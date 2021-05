Veliki preobrat v kanadskemu derbiju v Vancouvru

Na vzhodu so New York Islanders s 4:3 ugnali Pittsburgh Penguins. Gostje so bili blizu uspeha že v zadnji tretjini, ko je štiri minute in deset sekund pred koncem za 3:2 zadel Brock Nelson, a je veselje trajalo le 31 sekund in Kasperi Kapanen je poravnal na 3:3. Po kar 16 minutah in 30 sekundah pa je zmagovalca odločil Kyle Palmeri, ki je dosegel tudi prvi gol za New York. Blestel je vratar New Yorka Ilija Sorokin z 39 obrambami. Tampa Bay pa se je veselila zmage proti Floridi s 5:4. Igralec odločitve je bil Brayden Point, ki je z goloma v 54. in 59. minuti poskrbel za preobrat. Dva gola in podajo je za Tampo vpisal tudi Rus Nikita Kučerov. V Las Vegasu je Minnesoti zmago z nogometnim izidom 1:0 v podaljšku priigral Joel Eriksson. VratarCam Talbot je zbral 35 obramb.

Kanadski obračun v Vancouvru je s 6:5 dobil Calgary. Gosti so sredi tekme vodili že s 4:0 in ko je Andrew Mangiapane v 35. minuti zadel za 5:1, je vse kazalo, da je zmagovalec rešen. A Vancouver je zmogel preobrat in zadnjo četrtino dobil s 4:0. V podaljšku je Calgaryju vodstvo z 1:0 zagotovilElias Lindholm.

Izidi:

- vzhod:

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 3:4 (podaljšek)

- New York vodi z 1:0 v zmagah

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 4:5

- Tampa Bay vodi z 1:0 v zmagah

- zahod:

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 0:1 (podaljšek)

- Minnesota vodi z 1:0 v zmagah

Vancouver Canucks - Calgary Flames 5:6 (podaljšek)

- Calgary vodi z 1:0 v zmagah