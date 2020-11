Težave v avstrijskem skakalnem taboru: Schlierenzauer med pozitivnimi, v Ruko B-ekipa, Slovenci brez težav

Za avstrijsko reprezentanco je bila novica o pozitivnih primerih znotraj prve ekipe velik šok. Rdeče-beli so namreč odlično začeli novo sezono na Poljskem, na uvodni tekmi so Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel HuberinStefan Kraftekipno zmagali, na prvi posamični tekmi 42. sezone pa je bil Huber tretji. Avstrijska smučarska zveza je v izjavi za javnost zapisala, da imata rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu Gregor Schlierenzauer inAndreas Widhölzlblage simptome bolezni covid-19, ker bodo preostali člani A-ekipe morali v samoosamitev, bodo v Kuusamo, kot piše STA, poslali reprezentanco B. "Ta čas preverjamo, ali bo imel še kdo od reprezentantov simptome covida-19 oziroma ali bodo na novih testiranjih za virus negativni, da bi jih lahko poslali na tretjo postojanko v Rusijo," je dejal direktor za skoke in nordijsko kombinacijo Mario Stecher.