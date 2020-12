Težave v slovenski smukaški ekipi

Trener slovenskih smukačev Grega Koštomajsi v novem letu želi, da bi bila njegova ekipa znova popolna.

"Boštjan, če primerjam s prejšnjimi leti, je imel na dveh odsekih že solidno vožnjo, verjamem, da bo na tem gradil naprej. Drugače pa je bil premalo napadalen, odločen in samozavesten, da bi lahko upal na boljši rezultat," je edini slovenski smukaški nastop Boštjana Klineta na Stelviu ocenil Koštomaj.

Martin Čater, ki je sezono začel z zmago na uvodnem smuku v Val d'Iseru, tokrat ni šel na progo: "Martin ni stoodstoten in že takoj po tem, ko ni vozil drugega treninga smuka, smo se dogovorili, da ne bo vozil na tem smuku. Poskušali smo včeraj na superveleslalomu, pa ni bilo take dinamike in pristopa, zato danes niti ni bil na startnem seznamu."

Pogoste težave s hrbtom

Miha Hrobat, ki je na torkovem superveleslalomu v Bormiu s 17. mestom vpisal svoji drugi najboljši dosežek v svetovnem pokalu, na smuku ni nastopil, čeprav je bil na startnem seznamu.

"Pri Mihi so se popoldne začele težave s hrbtom, zvečer je imel težave sploh sedeti. Upali smo, da bo noč prinesla preobrat, malo je bilo bolje, a niti približno toliko, da bi lahko nastopil. Tako ga nismo dali na start. Upam, da bo hrbet spustil, kar se pri njem večkrat dogaja. S fizioterapevtom zdaj že vesta, kaj narediti, po navadi to traja nekaj dni, potem pa je bolje. Upam, da bo v novem letu ponovno cela ekipa," je dejal trener.

Čim prej pozabiti Bormio

Klemen Kosi je v nedeljo po padcu na drugem treningu smuka že končal tekmovalno sezono. Preiskave so pokazale, da si je pri padcu huje poškodoval desno koleno, ima več strganih vezi in poškodovan meniskus.

"Klemnu želimo čimprejšnje okrevanje, da bo operacija, ki je nujna, uspela. Upam, da bomo v novem letu številčnejši in da bomo pozabili na ta Bormio ter se s pozitivnimi mislimi podali proti Wengnu,"dodaja Koštomaj.

Sezona v hitrih disciplinah se bo za alpske smučarje nadaljevala 15. in 16. januarja v Wengnu, ki bo gostil dvojni smukaški spored. Po trinajstih tekmah je mesto vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala po Bormiu znova prevzel Norvežan Aleksander Aamodt Kilde(465 točk), ki je za zgolj tri točke prehitel specialista za slalom in veleslalom, Francoza Alexisa Pinturaulta.

Zmagovalec smuka v Val Gardeni je po treh smukih tudi vodilni v smukaškem seštevku s 190 točkami, 32 točk manj od Kildeja ima zmagovalec smuka v Bormiu, Avstrijec Matthias Mayer(158). V prvi smukaški deseterici je tudi Slovenec Čater (106), ki je 100 točk dobil z zmago na smuku v Val d'Iseru. Žan Kranjec, ki ga čaka pester veleslalomski januar, je trenutno najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku zime na 18. mestu. Zagreb bo 3. in 6. januarja v znamenju ženskega in moškega slaloma.