Therese Johaug zmagala v skiatlonu na SP

V nedeljo bo na SP v tekaškem delu na programu ekipni sprint, kjer imata možnosti za najvišja mesta tudi Slovenki Eva Urevc inAnamarija Lampič, bronasta že na tem SP na posamičnem sprintu in srebrna s Katjo Višnarna ekipnem pred dvema letoma na SP v Seefeldu. Urevčeva in Lampičeva sta 7. februarja zmagali na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal v Ulricehamnu na Švedskem. Največji slovenski uspeh doslej v tej disciplini sta dosegli na zadnji tekmi v tej disciplini pred SP, decembra pa sta bila v njej tretji v Dresdnu.

Drugo zlato odličje v ženskem tekaškem delu SP pa je pripadel 32-letni Therese Johaug, kraljici tekem na razdalje zadnjega obdobja in dobitnico treh zlatih medalj v Seefeldu 2019. Zadnjo tekmico Ebbo Anderssonje pustila za seboj po menjavi smuči za prosto tehniko in na koncu šestnajsto odličje na SP osvojila s pol minute prednosti.

Anderssonovi ni uspelo, da bi v zaključku ugnala rojakinjo Frido Karlsson, za četrto Tereso Stadlober je bila peta tretja ŠvedinjaCharlotte Kalla, olimpijska zmagovalka. Vodilna v svetovnem pokali in zmagovalka novoletne turneje Jessica Diggins iz ZDA pa je bila šele 15., mesto pred Rusinjo Natalijo Neprjajevo.

Izidi, skiatlon ženske (7,5 km klasično/7,5 km prosto):

1. Therese Johaug (Nor) 38:35,5

2. Frida Karlsson (Šve) +30,0

3. Ebba Andersson (Šve) 30,2

4. Teresa Stadlober (Avt) 1:11,4

5. Charlotte Kalla (Šve) 1:12,1