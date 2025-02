Slovenski smučar zaključil profesionalno športno pot

"Po temeljitem razmisleku sem se odločil, da zaključim svojo profesionalno športno pot. V zadnjih nekaj sezonah mi ni uspelo narediti preboja, ki sem si ga želel in za katerega sem trdo delal. Ni bilo vedno lahko, a res sem dal vse od sebe. Kljub težki poškodbi in težki vrnitvi sem vztrajal in verjel, da mi lahko uspe. Včasih se je zdelo, kot da mi preprosto ni usojeno, saj sem bil velikokrat zelo blizu, a vseeno zelo daleč. Na koncu dne preprosto nisem bil dovolj dober. Kljub temu sem ponosen na to, kar sem dosegel," je dejal Tijan Marovt.

"Ko se ozrem nazaj, pomislim na tistega mladega fanta, ki je sanjal o tekmovanjih v svetovnem pokalu, ki si je predstavljal, da bo stal med najboljšimi na svetu. Vem, da bi bil ponosen," je še dodal 26-letni smučar.

Smučanje mu je dalo več, kot si je lahko sploh predstavljal. "Bilo je čudovito poglavje v mojem življenju, a prišel je čas, da spišem novo poglavje. Čeprav se poslavljam s težkim srcem, sem predvsem hvaležen za spomine, ljudi, ki sem jih spoznal, in to izjemno pot."

"Hvala moji družini, Aneji, vsem trenerjem, prijateljem, sponzorjem, opremljevalcem in smučarski zvezi! Brez vas ne bi bil tu, kjer sem danes. Hvala, smučanje! Za vedno hvaležen," se je zahvalil in poslovil Marovt.