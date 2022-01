Tim Mastnak in Gloria Kotnik obstala v četrtfinalu

Preizkušnjo sta slovenska predstavnika zgodaj zjutraj začela z zmago proti ZDA, potem ko tekmeca Cody Winters in Iris Pflum nista prišla do cilja. V osmini finala je nato Tim Mastnak v boju z Dariem Caviezelom na krilih petkovega drugega mesta v posamični konkurenci Kotnikovi priboril veliko prednost. Dvaintridesetletnica jo je proti Julie Zogg zanesljivo zadržala za preboj v četrtfinale. V njem je Tim Mastnak po novi zmagi, tokrat proti Alexandru Payerju, Glorii Kotnik priboril 33 stotink naskoka, a je bila Sabine Schöffmann na koncu po seštevku časov za 38 stotink hitrejša. Zmago sta na koncu slavila prav slovenska krvnika, Payer in Schöfmannova, ki sta v finalu ugnala Nemčijo 2 s Stefanom Baumeistrom in Melanie Hochreiter. Tretje mesto je pripadlo Južnima Korejcema Sangho Liju in Haerim Džong.

Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta osvojila končno šesto mesto, kar je izenačena druga najboljša uvrstitev te dvojice. Peta sta bila v Cortini d'Ampezzo decembra 2019. Na prvi mešani ekipni tekmi v paralelnem slalomu v sredo v Bad Gasteinu Slovenija ni imela svojih predstavnikov.

Tekme v Avstriji ta teden so bile zadnje pred olimpijskimi igrami v Pekingu, ki bodo na sporedu med 4. in 20. februarjem.

Svetovni pokal se bo nato nadaljeval s paralelnim slalomom v Moskvi 26. februarja.



Izidi:

1. Avstrija 3 (Alexander Payer/Sabine Schöffmann)

2. Nemčija 2 (Stefan Baumeister/Ramona Hofmeister)

3. Južna Koreja 1 (Sangho Lee/Haerim Jeong)

4. Rusija 3 (Andrej Soboljev/Polina Smolencova)

5. Avstrija 4 (Arvid Auner/Julia Dujmovits)

6. Slovenija 1 (Tim Mastnak/Gloria Kotnik)

7. Nemčija 1 (Elias Huber/Ramona Theresia Hofmeister)

8. Japonska 1 (Shinnosuke Kamino/Tsubaki Miki)