Tim Mastnak tretji na paralelnem veleslalomu v Scuolu

Tim Mastnak, ki se v Scuolu vedno dobro počuti, leta 2018 je tam tudi zmagal, je vknjižil svojo 12. uvrstitev na stopničke svetovnega pokala, prvo po decembru 2022 in četrto v Scuolu.
Dober dan je napovedal že v kvalifikacijah, v katerih je zasedel tretje mesto. Nato je bil v osmini finala boljši od avstrijskega veterana Andreasa Prommeggerja, v četrtfinalu je dobil slovenski dvoboj proti Žanu Koširju, ta je v osmini finala ugnal Nemca Elisa Huberja, v polfinalu pa že v zgornjem delu veliko zaostal za Italijanom Mirkom Felicettijem, tveganje v nadaljevanju pa se mu ni obrestovalo, proge ni uspešno prevozil.
Se je pa spet zbral za mali finale, v napetem obračunu je za osem stotink sekunde premagal Bolgara Radoslava Jankova. V velikem finalu dveh Italijanov je bil zimzeleni Roland Fischnaller boljši od Felicettija.
Žensko tekmo je dobila Nemka Ramona Hofmeister pred Italijanko Eliso Caffont in rojakinjo Melanie Hochreiter. V prvi kvalifikacijski vožnji je bila hitra tudi Gloria Kotnik, zabeležila je drugi čas na modri progi, a je v drugi storila napako, do cilja ni prišla, tako da se je morala zadovoljiti z 32. mestom. Rok Marguč je bil z visoko startno številko v kvalifikacijah prepočasen za drugo vožnjo, zasedel je 38. mesto.
Naslednja tekma svetovnega pokala bo že v torek, v Bad Gasteinu se bodo tekmovalci merili v paralelnem slalomu.
