Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Tim Mastnak tretji v kvalifikacijah, na tekmi še Gloria Kotnik

Krynica-Zdroj, 28. 02. 2026 11.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Tim Mastnak

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je zasedel tretje mesto v kvalifikacijah v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal deskarjev na snegu v Krynici na Poljskem. Pri dekletih je bila Gloria Kotnik 11., s čimer se je prav tako uvrstila v izločilne boje. Žan Košir in Rok Marguč sta bila prepočasna za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje.

Tim Mastnak
Tim Mastnak
FOTO: Luka Kotnik

Tim Mastnak je v seštevku dveh voženj za sekundo in osem stotink zaostal za Italijanom Mauriziem Bormolinijem. Drugi je bil Korejec Sangho Lee. Žan Košir je zaostankom sekunde in 91 stotink zasedel 22. mesto, medtem ko je bil Rok Marguč 30. Od vodilnega Italijana je bil počasnejši za dobri dve sekundi in pol.

Gloria Kotnik
Gloria Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Gloria Kotnik je bila v ženski konkurenci od vodilne Japonke Miki Tsubaki počasnejša za dve sekundi in 65 stotink. Druga je bila Čehinja Zuzana Maderova, tretja pa Nemka Ramona Theresia Hofmeister.

deskanje na snegu tim mastnak

Nova tekma in novo razočaranje za slovenske smukače

Vnovič kriki groze na snegu: hud padec Avstrijke Ricarde Haaser

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543