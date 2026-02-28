Tim Mastnak tretji v kvalifikacijah, na tekmi še Gloria Kotnik

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je zasedel tretje mesto v kvalifikacijah v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal deskarjev na snegu v Krynici na Poljskem. Pri dekletih je bila Gloria Kotnik 11., s čimer se je prav tako uvrstila v izločilne boje. Žan Košir in Rok Marguč sta bila prepočasna za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje.