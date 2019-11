Timi Zajc zmagovalec kvalifikacij v Ruki

Timija Zajca je odneslo v dno skakalnice, do 139 metrov, z nižjega zaletišča kot večina tekmecev, s 138,5 točkami je prevzel vodstvo po doskoku. Do konca serije ga ni prehitel prav nihče več, tudi Anže Lanišek ne, ki je pristal pri 114.5 metrih, na 37. mestu pa je zbral 93,9 točk. Drugi je bil Norvežan Robert Johansson s 136,2 točkami, tretji pa Nemec Karl Geiger s 135,8 točkami. Anže Semenič je pristal pri 131 metrih in zbral 115,7 točke, Domen Prevc je skočil 135 metrov in zbral 119,0 točk, Peter Prevc pa 136.5 metra in 123,7 točke. Tilen Bartol s 105 metri in 67,4 točkami ter Rok Justin s 109 metri in 73,0 točkami se nista uvrstila na tekmo.

"V prvem današnjem skoku so bile razmere res zelo težke. Tudi skakalci okrog mene niso imeli dobrega rezultata. Drugi skok in kvalifikacijski pa sta bila zelo podobna, tudi razmere so se mi poklopile in neslo me je zelo daleč. Skakalnica mi za enkrat ustreza kar dobro, videli pa bomo jutri po tekmi kako bo. Doskočišče je zares super. Takšnih pogojev si lahko le želiš," je po prvem dnevu na Finskem povedal Zajc.

Selektor Gorazd Bertoncelj pa je dejal: "Kvalifikacije so se za Timija izšle odlično, opravil je odličen skok, tako kot drugi skok na treningu. Čista zmaga. Tudi Peter in Domen sta dobro opravila svoji nalogi. Zadovoljni smo tudi z Anžetom Semeničem, ki je naredil zelo dober skok. Škoda pa je Tilna, ki je na treningu prikazal zelo dober skok, žal pa se v kvalifikacijah ni izšlo. Imel je splet nesrečnih okoliščin zaradi slabega vetra, tudi Rok pa svoje naloge ni opravil dobro. Same kvalifikacije so bile relativno poštene, nekaj osmoljencev je bilo, a na splošno serija ni bila tako turbolentna. Pogoji so bili dokaj enakovredni in mislim, da je bila Timijeva zmaga danes čista."