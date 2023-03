Timi Zajc: Imamo super ekipo in trenerje, naj vse skupaj traja čim dlje

Slovenski smučarski skakalci so se množici navijačev, ki se je minuli vikend zabavala v Planici, zahvalili z dvema medaljama. Timi Zajc si je okoli vratu nadel kar dve zlati, skupaj pa že tretjo. Sam pravi, da je bučna podpora navijačev zelo pomembna, kasnejše slavje pa še toliko slajše. "To so tisti trenutki, ki ti ga lahko dajo samo domači navijači," je povedal po koncu sobotne tekme. "Bilo je veliko lažje kot v petek, nekako sem vedel, da sem v dobri formi, da ne bi smelo iti nič narobe. Pa tudi na ekipni tekmi damo res vse od sebe. In ne glede na to, ali kdo naredi napako, še vedno je možnost uspeha. In danes (v soboto) se je res vse poklopilo," je nadaljeval.

Pred začetkom svetovnega prvenstva si niti v sanjah ni predstavljal, kakšen uspeh ga čaka. Je pa vanj verjel glavni trener naše ekipe skakalcev Robert Hrgota. Ta mu je medaljo v Planici napovedal že jeseni. "V bistvu je bilo nekoliko težko, ker sem takrat (jeseni) na treningih zares dobro skakal, na tekmah pa se na začetku ni izšlo. Ampak tukaj na tej skakalnici, 120-ki, sem bil vedno v vrhunski formi vsaj na treningih, ne glede na tekmo. In Robi je takrat rekel, da bo zame ena velika priložnost in da verjame, da bom tukaj v Planici nekaj dobil."