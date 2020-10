Timi Zajc in Ema Klinec v Kranju ubranila naslov prvaka

V Kranju so se za naslov poletnega državnega prvaka pomerili najboljši slovenski smučarji skakalci in skakalke. Po prvi seriji je bil s skokom dolgim 108 metrov najboljši Timi Zajc, ki je zbral 143,2 točk. Drugo mesto je zasedal predlanski prvak,Rok Justins 104.5 metri in 136,1 točkami, tretji pa je bil Anže Lanišek s 105.5 metri in 135,8 točkami. Med skakalkami je, kot piše na uradni spletni strani SZS, zanesljivo vodila Ema Klinec s 110.5 metri in 145,2 točkami pred Uršo Bogataj, ki je skočila 108.5 metrov in je zbrala 132,8 točk, tretja je bila Jerneja Brecl s 102.5 metri in 125,5 točkami. V finalni seriji je član SSK Ljubno BTC, Timi Zajc, s 105 metri zanesljivo ubranil prednost in tudi naslov prvaka, skupno je zbral 286,4 točk. Srebro je osvojil Stolan Justin, ki je v finalu skočil 104 metre, zbral pa je 277,9 točk. Do brona je v finalu skočil član ND Rateče Planica, Bor Pavlovčič, ki je s 110 metri imel daljavo dneva, skupno pa je zbral 273,6 točk. Četrti je bil Žiga Jelar, peti Lanišek in šesti Jan Bombek. Med skakalkami je članica SSK Alpina Žiri, Ema Klinec četrti zaporedni naslov ubranila s 106 metri in 292,1 točkami, srebro je s 100.5 metri v finalu in s skupno 265,9 točkami osvojilaUrša Bogataj, do brona pa je v finalu skočila članica Alpine, Nika Križnar s 104 metri in s skupno 249,3 točkami. Četrta je bilaKatra Komar, peta Jerneja Brecl in šestaŠpela Rogelj.

"Sem kar malo presenečen, nisem si mislil, da bom danes lahko konkuriral najboljšim. Vesel sem, da sem sposoben narediti takšen preskok s poskusne v prvo serijo, saj sem v poskusni seriji skočil zelo slabo. Znam se sestaviti in se ne glede na formo boriti za visoka mesta trenutno v Sloveniji. Skoki še niso tisti pravi, rezerve imam še veliko," je po tekmi za uradno spletno stran SZS misli strnil novi/stari državni prvak Timi Zajc: Sedemkratna poletna prvakinja Ema Klinec pa je za spletno stran krovne Zveze povedala: "Konstantne skoke sem dobila v Oberstdorfu. Po dolgem času sem jih delala zaporedoma. Res pa je, da ima tu veliko prstov vmes Zoran, ki me je bodril, da sem vzorce iz prejšnje sezone, kar ni težko, premagala. Še vedno pa me čaka ogromno dela. Rezerve vidim predvsem na mizi, letna faza je boljša. To je tisto kar želim, to so tiste podrobnosti."