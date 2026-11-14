Timi Zajc: Proti lanskemu letu je moja raven skokov precej višja

Njegov glavni cilj ostaja stabilno skakanje skozi celotno sezono, med največjimi željami pa je tudi uspešen nastop na novoletni turneji, potem ko je bil lani po uspešnih skokih na prvi postaji v Oberstdorfu diskvalificiran, od takrat dalje pa se mu je sezona podrla.
Zajc pred začetkom nove sezone meni, da je večino dela že opravil. "Pripravljalno obdobje je končano, zato zdaj sledi predvsem odštevanje do prvih tekem in ohranjanje pripravljenosti. Mislim, da sem kar dobro pripravljen," je pred odhodom na sever ocenil Zajc.
"Seveda bi si vedno želel narediti še kaj več, ampak za nami je uspešno poletje. Zdaj se želimo v Lillehammerju čim bolj približati najboljšim," je povedal slovenski skakalec.
S svojo pripravljenostjo je zadovoljen, še posebej v primerjavi z lanskim letom. Tudi treningi mu dajejo spodbudne signale, vendar se zaveda, da rezultatov s treningov ne gre neposredno prenašati na tekme.
"Proti lanskemu letu je raven skakanja precej višja. Vendar so treningi eno, tekme pa nekaj povsem drugega. Takrat pridejo na vrsto še dresi, pravila in številne druge stvari, na katere moraš biti pozoren," je pojasnil Zajc.
Prva priložnost za preverjanje dejanske forme bo prišla že čez teden dni v Lillehammerju. Tamkajšnjo skakalnico sicer pozna, a posebnih skrivnosti ali zagotovil o daljavah ne želi razkrivati. Zaveda se, da bo za vrhunski rezultat potreben odličen skok, pomembno vlogo pa bodo odigrale tudi razmere.
Ob tem opozarja, da je treninge težko uporabljati kot merilo za primerjavo z najboljšimi skakalci. Vsak tekmovalec namreč v pripravljalnem obdobju preizkuša različne stvari, pravi obrazi in razmerja moči pa se običajno pokažejo šele ob prvih tekmah.
Čeprav si za zdaj ne postavlja rezultatskih ciljev za posamezne tekme, ima v mislih predvsem eno stvar: skozi celotno sezono želi ohranjati čim bolj konstantno raven skakanja.
Med njegovimi največjimi željami pa posebno mesto zaseda novoletna turneja. Lanska izkušnja mu je ostala v spominu, saj je na njej videl, da se lahko približa najboljšim. "Novoletna turneja je zagotovo eden mojih največjih ciljev v karieri. Želim si, da bi mi jo enkrat uspelo dobro odskakati od začetka do konca. Lani sem že na prvi tekmi začutil, da sem lahko zraven, zato upam, da se bo letos začelo podobno," je poudaril Zajc.
Poleg skokov ga veselijo tudi prostočasne dejavnosti. Med njimi imajo posebno mesto motorji, s katerimi je povezana tudi njegova nova poslovna zgodba. Vesel je, da je dobil partnerja, ki ga pri tem podpira, in upa, da se bo sodelovanje z osebnim pokroviteljem uspešno razvijalo tudi v prihodnje.
Za zdaj pa so njegove misli usmerjene predvsem v začetek tekmovalne zime. Po precej bolj spodbudnih pripravah kot pred letom dni ima dober razlog za optimizem. "Zdaj moram pozitivne občutke s treningov prenesti še na tekme in dokazati, da se lahko znova redno kosam z najboljšimi," je sklenil 26-letnik.
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