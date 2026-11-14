Timi Zajc: Proti lanskemu letu je moja raven skokov precej višja

Njegov glavni cilj ostaja stabilno skakanje skozi celotno sezono, med največjimi željami pa je tudi uspešen nastop na novoletni turneji, potem ko je bil lani po uspešnih skokih na prvi postaji v Oberstdorfu diskvalificiran, od takrat dalje pa se mu je sezona podrla.

Zajc pred začetkom nove sezone meni, da je večino dela že opravil. "Pripravljalno obdobje je končano, zato zdaj sledi predvsem odštevanje do prvih tekem in ohranjanje pripravljenosti. Mislim, da sem kar dobro pripravljen," je pred odhodom na sever ocenil Zajc.

"Seveda bi si vedno želel narediti še kaj več, ampak za nami je uspešno poletje. Zdaj se želimo v Lillehammerju čim bolj približati najboljšim," je povedal slovenski skakalec.

S svojo pripravljenostjo je zadovoljen, še posebej v primerjavi z lanskim letom. Tudi treningi mu dajejo spodbudne signale, vendar se zaveda, da rezultatov s treningov ne gre neposredno prenašati na tekme.

"Proti lanskemu letu je raven skakanja precej višja. Vendar so treningi eno, tekme pa nekaj povsem drugega. Takrat pridejo na vrsto še dresi, pravila in številne druge stvari, na katere moraš biti pozoren," je pojasnil Zajc.

Prva priložnost za preverjanje dejanske forme bo prišla že čez teden dni v Lillehammerju. Tamkajšnjo skakalnico sicer pozna, a posebnih skrivnosti ali zagotovil o daljavah ne želi razkrivati. Zaveda se, da bo za vrhunski rezultat potreben odličen skok, pomembno vlogo pa bodo odigrale tudi razmere.