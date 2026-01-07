Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Timi Zajc se vrača na Poljskem

Ljubljana, 07. 01. 2026 12.46 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Timi Zajc

Po izjemno uspešni novoletni turneji se svetovni pokal že ta konec tedna nadaljuje na Poljskem, kjer bosta v Zakopanah na sporedu dve tekmi svetovnega pokala, super ekipna in posamična. V slovenski ekipi znova prihaja do ene spremembe.

Timi Zajc
Timi Zajc
FOTO: Profimedia

Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota je po izjemni novoletni turneji sporočil, da v slovenski ekipi za tekmi v Zakopanah, v soboto bo na sporedu super ekipna preizkušnja, v nedeljo pa posamična, prihaja do ene spremembe v primerjavi s tekmami svetovnega pokala v Bischofhosfnu. 

Preberi še 'Dres Timija Zajca je pred tekmo ustrezal vsem meritvam'

Po izteku kazni se bo v reprezentanco vrnil Timi Zajc, ki bo v ekipi zamenjal Roka Masleta. Ob Zajcu bodo v ekipi še Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.

smučarski skoki timi zajc zakopane

'Prevci smo čudno naučeni, da prvo pomislimo, kaj smo naredili narobe'

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DAEMONIUM
07. 01. 2026 13.55
A bondprt skakal z dresom netopirja potem pa se čudil zakaj je ravno on diskvalificiran, stari prevarant , če ne gre pač ne gre in tudi netopirski dres ne bo pomagal, a da o senci sramote in dvomov ali so tudi ostali slovenci goljufi, prefinjeno prevaranti, niti ne govorim.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Koliko je zaslužil Domen Prevc?
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
moskisvet
Portal
Na poroki je vse spravil v jok
Trenutek, ki je spremenil zgodovino Srbije
Trenutek, ki je spremenil zgodovino Srbije
Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?
Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
dominvrt
Portal
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Odvrženi mladički v tem mrazu niso imeli možnosti preživetja
Odvrženi mladički v tem mrazu niso imeli možnosti preživetja
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
To je najbolj iskani recept leta 2025
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428