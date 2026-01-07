Timi Zajc se vrača na Poljskem

Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota je po izjemni novoletni turneji sporočil, da v slovenski ekipi za tekmi v Zakopanah, v soboto bo na sporedu super ekipna preizkušnja, v nedeljo pa posamična, prihaja do ene spremembe v primerjavi s tekmami svetovnega pokala v Bischofhosfnu.
Po izteku kazni se bo v reprezentanco vrnil Timi Zajc, ki bo v ekipi zamenjal Roka Masleta. Ob Zajcu bodo v ekipi še Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.