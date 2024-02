Tina Erzar je naslednica Nike Prevc in Nike Križnar

OGLAS

Po prvi seriji tekme smučarskih skakalk na srednji napravi v Planici je bil pogled na rezultate za državo organizatorko odličen. V vodstvu je bila 16-letna Tina Erzar s 101 metrom in 131,4 točke pred rojakinjo, mladinsko olimpijsko prvakinjo, Tajo Bodlaj z 99 metri ter 126,5 točke, tretja je bila Avstrijka Julia Muehlbacher z 98 metri ter 126,2 točke. Jerica Jesenko je skočila 92 metrov, 112,7 točke pa je zadoščalo za 11. mesto, Ajda Košnjek je s 93,5 metra in 107,8 točke zasedala 16. mesto po prvi seriji.

V finalni seriji je Košnjek s 93 metri in 222,2 točke napredovala na 14. mesto, Jesenko pa je z 92,5 metra in 221,5 točke nazadovala na končno 15. mesto. Boj za stopničke je odprla Julia Muehlbacher s 95,5 metra in 250,9 točke. To je bilo preveč za Tajo Bodlaj, ki pa je kljub temu ostala na zmagovalnem odru, s 93,5 metra in 247,9 točke je osvojila bronasto medaljo. Zlato in s tem naslov mladinske olimpijske prvakinje pa je v velikem slogu, z najboljšo oceno tudi finalne serije s 97,5 metra in skupno 266,3 točke osvojila Tina Erzar.

Tina Erzar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tina Erzar je po Niki Prevc leta 2022 in Niki Križnar leta 2018 postala tretja slovenska skakalka z naslovom mladinske svetovne prvakinje. "Zelo sem ponosna, da mi je uspelo pokazati sproščen drugi skok in tudi prvega v bistvu. Sami skoki so se mi res poklopili, res sem vesela, da mi je to uspelo prikazati pred domačim občinstvom," je po veličastni zmagi za uradno spletno stran SZS dejala Tina Erzar. "Na mladinskih svetovnih prvenstvih res še nimam bronaste medalje, tako da sem noro vesela. Sploh pa za Tino, ki je še tako mlada, da so ji uspeli taki dobri skoki, glede na to, da je zmagala. Veseli sva, da sva skupaj na odru. Res lepo," pa je povedala Taja Bodlaj.

Stane Baloh FOTO: Damjan Žibert icon-expand