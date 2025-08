Tina Erzar zaradi zdravstvenih težav trenutno na prisilnem počitku

17-letna Tina Erzar je opravila preiskavo vratne hrbtenice z magnetno resonanco, med katero so ugotovili razredčitev kostnine na enem izmed vretenc. "Sledile so dodatne preiskave na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana in nazadnje tudi operativni odvzem vzorca tkiva. Plan zdravljenja bo znan po prejemu vseh zbranih izvidov," so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.