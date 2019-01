Tina Maze o rekordu: Mikaeli lahko uspe!

Svetovna smučarska elita je dodobra tekmovalno zakorakala v leto 2019, za specialisti tehničnih disciplin sta že dve tekmi. Paralelna v Oslu in najdaljši slalom svetovnega pokala v Zagrebu. Medtem ko je v moški konkurenci boj za veliki kristalni globus napet, lahko v ženski konkurenci šampanjec na hladno počasi postavi Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima pred naslednjimi podvigi na računu že 1214 točk, 466 več od najbližje zasledovalke Petre Vlhove. In ne le to, 23-letna specialistka za tehnične discipline je postala najboljša slalomistka svetovnega pokala vseh časov, ko je s 36. zmago prehitela Marlies Schild.

Na smučeh se igra, ne mine tekmovalni konec tedna, ko je ne bi bilo na zmagovalnem odru. O utrujenosti zaenkrat ni govora, urnik ji v ekipi prilagajajo sproti, neuradno se počuti tako dobro, da se bo udeležila tudi tekmovalnega konca tedna hitrih disciplin v St. Antonu. In iz tekme v tekmo je bliže rekordnim 2414 točkam Tine Maze iz sezone 2012/13. Za izenačitev dosežka potrebuje še 1200 točk, kar je ogromno, a ob nizanju vrhunskih dosežkov in rednemu uvrščanju na zmagovalni oder, nič ni nemogoče. Črnjanka je v šampionski sezoni v povprečju na tekmo dosegala 68 točk, povprečje Mikaele Shiffrin je že pred tekmo v Zagrebu znašalo 74 točk, zmage pa se še vedno lepijo nanjo in s tolikšno prednostjo, kot jo ima pred zasledovalkami, se lahko brez zadržkov poda v lov za najvišjim točkovnim izplenom vseh časov.