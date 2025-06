Tina Maze ustanovila smučarsko akademijo

Kot je razkrila, bo tabor "za prihodnje šampione" starostnih kategorij od 12 let (otroci, rojeni leta 2013 ali kasneje) in do 16 let (otroci, rojeni leta 2010 ali kasneje) med 24. in 27. avgustom.

"Evo, pa imamo datume in kraj naše 'Misije Akademije'. Zato, ker so korenine izjemnega pomena in ker nam gradnja dobrih in močnih osnov daje vseživljenjsko stabilnost, bomo začeli tam, kjer se je zame vse začelo! Kmalu bomo odprli prijave in možnost, da se nam to poletje pridružiš na Kopah med 24. in 27. avgustom," je nadobudneže povabila šampionka.