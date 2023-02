Tina Maze: Tujci se nam ne nehajo čuditi

26 zmag svetovnega pokala, 80 uvrstitev na zmagovalni oder, točkovni rekord, težak 2414 točk, in veliki kristalni globus. Ko je govora o največjih tekmovanjih pa – 4 olimpijske medalje (2 zlati) in 9 medalj s svetovnega prvenstva (4 zlate). To je Tina Maze.

Čeprav je od dne, ko je tekmovalne smuči postavila v kot, minilo že 6 let, njena ljubezen do belih strmin traja. In traja. Uživa v turni smuki, uživa tudi, ko z življenjskim sopotnikom Andreo Massijem, najdeta čas, da se odpravita raziskovat Dolomite. Med izjemno kariero pa se je, kot danes ugotavlja, tudi ogromno naučila. Za kar je izjemno hvaležna, saj je bila njena selitev v poslovne vode – zaradi številnih stvari, ki ji jih je šport dal – veliko bolj enostavna. "V vsakem trenutku moraš biti 100-odstotno prisoten," je ena od stvari, ki si jih je še posebej dobro zapomnila. Danes se tega skuša maksimalno držati. icon-expand Tina Maze FOTO: Damjan Žibert A ena stvar je danes zelo drugačna – pogosteje uporablja mobilni telefon, zelo aktivna je na družbenih omrežjih, kar je bilo v času njenih najboljših sezon svetovnega pokala nekaj nenavadnega. Sploh vodja ekipe Team to aMaze Massi ni bil navdušen nad uporabo mobilnika. A če je bila v najuspešnejših sezonah najvidnejša ambasadorka Slovenije v svetu, so danes to vlogo prevzeli drugi. Luka Dončić v košarkarski ligi NBA, Tadej Pogačar v svetu kolesarstva, Jan Oblak v svetu nogometa, Janja Garnbret, ko je govora o športnem plezanju, in še bi lahko naštevali. Zato ne čudi, da se danes, ko se poslovno mudi v tujini, srečuje s podobnimi vprašanji, kot se je srečevala med kariero aktivne športnice. Črnjanko izjemno veseli, da imajo danes mladi športniki vzornike, da imajo v domovini možnosti za kakovosten trening, da imajo infrastrukturo, v kateri lahko izvajajo kakovostno vadbo. In tudi tekmovanja, ki predstavljajo praviloma prvi stik s svetovno elito.