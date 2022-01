Lanišek v vodstvu po prvi seriji, pet Slovencev med osmerico

Slovenci se lahko pohvalijo z eno najboljših predstav v zgodovini, saj se jih je vseh šest uvrstilo v finale, peterica je končala v prvi osmerici.

Timi Zajc (135,5/135,5), zmagovalec petkovih kvalifikacij Cene Prevc (134/132,9) in Peter Prevc (130,5/131,5) so zasedli šesto, sedmo in osmo mesto. Prehitela sta jih le še Japonec Ryoyu Kobayashi (133/137,9) in Nemec Markus Eisenbichler (132,5/135,7). Žiga Jelar (126/121) je po prvi seriji na 22. mestu.

Semeniču tekma celinskega pokala v Innsbrucku, Bombek tretji

Prvo tekmo celinskega pokala v avstrijskem Innsbrucku je po le eni izvedeni seriji dobil slovenski smučarski skakalec Anže Semenič. Njegov uspeh sta dopolnila Jan Bombek s tretjim in Žak Mogel s sedmim mestom.

Žirija tekmovanja je imela precej težav z izvedbo tekmovanja zaradi sneženja, še pred koncem prve serije pa je sporočila, da finalna serija ne bo izvedena. Na koncu je tako do zmage prišel Semenič, ki je skočil 126,5 m in zbral 118,8 točke za svojo deseto zmago v tem tekmovanju, prvo po Planici 2020.

Drugo mesto je osvojil Avstrijec Thomas Lackner (123 m/116,1 točke), tretje pa Bombek (122 m/112,6 točke). Mogel (118 m/104,1) je zasedel sedmo, Tilen Bartol (113 m/94,2) 14., Domen Prevc (113 m/93) 15., Patrik Vitez (111,5 m/87,3) pa 21. mesto.