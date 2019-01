To je bila Ilkina velika želja

Ob tem pa razveselila še vse svoje navijače, saj jim je sporočila, da ne bo izpustila tekme za Zlato lisico na Mariborskem Pohorju, ampak bo dala vse od sebe na veleslalomskem delu dvodnevnega slovenskega smučarskega praznika. “To je bila velika Ilkina želja, da nastopi na domači tekmi. Kljub temu, da je spored pred svetovni prvenstvom resnično zahteven za tekmovalke in spremljevalno ekipo, saj je selitev iz kraja v kraj zahteven proces, razdalja med Mariborom in Arejem pa je precejšnja. A seveda moramo spoštovati Ilkino željo, da nastopi pred domačimi navijači. Zato smo se odločili, tudi po posvetu s trenerjem Grego Koštomajem , da bo Ilka nastopila bo v petek na veleslalomu za Zlato Lisico,” je sporočila Darja Črnko , vodja ekipe Ilke Štuhec.

Iz Cortine d'Ampezzo se je Ilka Štuhec proti Garmisch Partenkirchnu odpravila z drugim mestom z nadomestnega smuka iz St. Antona in s 3. mestom z drugega smuka v dveh dneh. Superveleslalomske preizkušnje ni odpeljala, kot je načrtovala, prvič v letošnji sezoni odstopila, a to ji ni pokvarilo dneva. Odločena, da nadaljuje uspešno sezono, se je odpravila na Bavarsko.

Cortina? Super vikend!

“Za mano je super vikend. Tudi z včerajšnjim superveleslalomom, vsaj do točke, ko nisem uspela uloviti vrat, sem zadovoljna. S smukoma poprej tudi. Stopničke so stopničke, to je vedno super. Sploh ne razmišljam o tem, da bi bila premagana ali da rezultat ni dober, ker nisem zmagala. So seveda, kot sem že velikokrat omenila, malenkosti, ki se jih da popraviti, narediti bolje. Nasploh mislim, da sem na dobri poti,” poudarja Ilka Štuhec.