'To, kar je prikazala v drugem teku, je njena realna slika'

V ameriškem Killingtonu so uspešno izvedli še slalom za svetovni pokal. Tudi tokrat so Slovenke blestele v drugi vožnji. Izjemen napad je uspel Andreji Slokar, ki je napredovala za petnajst mest in prišla do odličnega desetega mesta. Njen trener Boštjan Božič je dejal, da je njena druga vožnja realnost dometa 27-letne Primorke.

Andreja Slokar je v finalu slaloma v Killingtonu izkoristila ugodno startno številko in napadla v slogu Neje Dvornik na sobotnem veleslalomu. Ajdovka je ob prihodu v cilj prevzela vodstvo z več kot sekundo prednosti in se zanesljivo usedla na vroči stol vodilne tekmovalke na tekmi. Dolgo je vztrajala na njem, saj je v finalu napredovala za kar petnajst mest. Imela je drugi čas drugega teka, ter s tem pokazala svojo vrednost in zasedla končno 10. mesto. Na koncu je bila boljša tudi od Neje Dvornik, ki ji tokrat napad na drugi progi ni uspel v celoti in je zasedla končno 18. mesto.

Andreja Slokar je dosegla drugi čas drugega teka. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Za prvo vožnjo nimam kaj dosti za reči. Zavirala sem od začetka do cilja. Preveč sem zadržana na tekmah, kar me zelo moti. Druga vožnja je prikaz tega, kar znam in kaj lahko pokažem, ko se malce bolj sprostim. Sedaj je cilj na naslednjih tekmah, da prikažem več tovrstnih voženj," je po odlični drugi vožnji za spletno stran SZS dejala Andreja Slokar.

Slovenka je v finalu napadla iz ozadja. Napad se ji je v celoti posrečil, Ajdovka je ob prihodu v cilj prevzela vodstvo z več kot sekundo prednosti in se zanesljivo usedla na stol vodilne tekmovalke na tekmi. Dolgo je vztrajala na njem. Kot prva jo je prehitela šele 13. po prvi vožnji italijanska najstnica Lara Colturi, ki tekmuje za Albanijo.

Andreja Slokar FOTO: AP icon-expand