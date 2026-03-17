'To so bile najboljše igre doslej'

Zbrane so nagovorili županja Kranjske Gore Henrika Zupan , župan Občine Jesenice mag. Peter Bohinec , predsednik Zveze ŠIS-SPK Damijan Lazar , vodja odprave Roman Jakič ter vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Brane Jeršin . Navzoče je pozdravila tudi olimpijka Alenka Dovžan . Slovenske barve sta na igrah zastopala Tabea Dolžan in Jernej Slivnik , ki sta poudarila zadovoljstvo z nastopi, hkrati pa pogled že usmerjata v prihodnje izzive.

Na večini prejšnjih zimskih iger je Slovenijo v alpskem smučanju zastopal le en tekmovalec. To vlogo je na igrah 2018 in 2022 opravljal Slivnik, letos pa je prvič dobil družbo, saj je Dolžanova debitirala na paralimpijskih igrah. Dolžanova je osvojila 11. mesto na desetkilometrski razdalji in 17. mesto v sprintu. Najboljšo slovensko uvrstitev je dosegel Slivnik z devetim mestom v veleslalomu, kar je tudi najboljši slovenski rezultat na zimskih paralimpijskih igrah v času samostojne države. Nastopil je še v superveleslalomu, kjer je zasedel 18. mesto.

" To so bile moje najboljše igre doslej. Vzdušje je bilo vrhunsko, vesel sem, da nisem bil sam in da je bila z nami tudi Tabea. Tudi rezultatsko so bile igre izjemne ," je dejal Slivnik. Dodal je še, da so bili to eni najlepših trenutkov njegovega življenja, še posebej zaradi podpore domačih navijačev. Svoj debi je strnila tudi Dolžanova: " Občutki so fenomenalni, a potrebujem še nekaj časa, da se vse umiri. Razmere na progi so bile zahtevne, a sem s svojimi nastopi zadovoljna. Podpora družine in navijačev mi pomeni ogromno ."

Predsednik Zveze ŠIS-SPK Damijan Lazar je poudaril: "Zadovoljni smo, da smo dobili novo tekmovalko. Želimo si nadaljnje rasti zimskih športov invalidov in širjenja baze športnikov." Vodja odprave Gal Jakič je ocenil, da je ekipa dosegla pomemben napredek: "Športnika sta bila odlično pripravljena in dosegla svoje najboljše rezultate. Naš cilj ostaja širitev ekipe in razvoj novih panog, kot sta paradeskanje in parabiatlon."

Na igrah, ki so med 6. in 15. marcem potekale na šestih prizoriščih, je sodelovalo 611 športnikov iz 55 držav. Tekmovali so za 79 kompletov medalj v šestih panogah. Medalje je osvojilo 27 držav; najuspešnejša je bila Kitajska s 44 medaljami (15 zlatimi), sledita ZDA s 24 in Rusija z 12 medaljami.