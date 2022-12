Toronto do pete zaporedne zmage

Za zmago javorovih listov iz Toronta, ti so se na tri točke približali Bostonu na vrhu atlantske divizije, so zadeli Auston Matthews, Pierre Engvall ter Mitch Marner. Zadnji je zadel v prazno mrežo. Vmes je za morske pse v prvi tretjini izenačil Matt Nieto. Pri Torontu so se posebej razveselili Marnerjevega zadetka, s čimer je niz tekem z vsaj točko podaljšal na 18. S tem se je izenačil z obema najdaljšima tovrstnima nizoma v zgodovini franšize iz Toronta. V sezoni 1977/78 je to uspelo Darrylu Sittlerju, 12 let kasneje pa še Eddieju Olczyku. "To je bil zelo poseben trenutek, veliko mi pomeni," je razlagal Marner, ki je prejel stoječe ovacije občinstva v svojem rojstnem mestu. "Na tekmi je bila tudi moja družina, zato je ta trenutek zame še večji. Verjamem, da je ob tem uživala. S Torontom imam posebno vez, tukaj sem odraščal, postal velik navijač Javorovih listov, zdaj pa je moje ime na vrhu enega seznama skupaj z neverjetnima igralcema," je še dodal 25-letnik.

V času uspešnega niza je Marner dosegel sedem golov in 17 podaj, na lestvici strelcev pa je z 29 točkami na 11. mestu. Na vrhu tega seznama je Connor McDavid. Ta je ob zmagi Edmontona dosegel gol in podajo, skupaj pa je po 23 tekmah že pri 41 točkah. Pet manj jih je zbral njegov soigralec Leon Draisaitl. Ponoči je dosegel dva gola in podajo. Edmonton na lestvici pacifiške divizije na četrtem mestu zaostaja za Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Ta bo na ledu s kralji v noči na petek, v mesto angelov prihaja Arizona. Na preostalih današnjih tekmah so hokejisti Buffalo Sabres po kazenskih strelih s 5:4 ugnali Detroit Red Wings, New York Rangers pa so prav tako v gosteh s 3:1 premagali Ottawa Senators.

Od ekip, ki niso igrale, ima največ skrbi Pittsburgh Penguins. Branilec Kris Letang je moral namreč zaradi slabega počutja v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je doživel blažjo kap, so pingvini zapisali v izjavi za javnost. Dodali so še, da se kljub temu počuti dobro in nestrpno pričakuje vrnitev na led.

To se zdaj 35-letnemu branilcu ni zgodilo prvič, v začetku leta 2014 je zaradi podobnih težav že počival dva meseca. Takrat so po tekmi prav z Los Angelesom ugotovili, da ima v srčni steni zelo majhno luknjico.

Izidi:

Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 4:5 (kazenski streli)

Ottawa Senators - New York Rangers 1:3

Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 3:1

Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 4:5