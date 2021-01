Vegas prvič v zgodovini kluba zmagal četrtič zapored

Shea Theodore je k zmagi prispeval dva gola,Alex Tuchgol in podajo, svoj prvi gol za novo ekipo pa je dosegel Alex Pietrangelo, ki je letos v Las Vegas prišel po 12 sezonah igranja za St. Louis. Zmaga Vegasa je bila tudi edina prepričljiva med sredinimi obračuni. Dva so morali odločiti kazenski streli, po njih sta se zmage veselila San Jose proti St. Louisu, po rednem delu in podaljšku je bilo 1:1, in Vancouver proti Montrealu, kjer je bil po 60 minutah izid 5:5. Za zmagovalce, ki so prekinil niz treh zaporednih porazov, sta dva gola vknjižilaBo Horvat in Brock Boeser, pri tekmecih pa je tri dosegel njihov nekdanji soigralec in še prej tudi soigralec Anžeta Kopitarjapri Los Angelesu, Tyler Toffoli. Horvat je bil tudi strelec odločilnega kazenskega strela, medtem ko je po njem zadnjega zgrešil Toffoli.

Edmonton je s 3:1 ugnal Toronto, Nemec Leon Draisaitlje dosegel prvi gol v sezoni, Minnesota pa je bila v gosteh s 3:2 boljša od Anaheima. Tekmo je v zadnji tretjini odločil Joel Eriksson Ek, ki je pred tem v statistiko vpisal tudi podajo.

Izidi:

Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 1:3

St. Louis Blues – San Jose Sharks 1:2 (kazenski streli)

Anaheim Ducks – Minnesota Wild 2:3

Vancouver Canucks – Montreal Canadiens 6:5 (kazenski streli)

Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 5:2