Tottenham ostal brez tekme z Rennesom in napredovanja v izločilne boje?

Zahtevo za prestavitev tekme je že v sredo vložil angleški klub zaradi osmih nogometašev in petih članov osebja, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, Uefa pa je nato še isti dan zvečer potrdila prestavitev obračuna.

"Uefa je v skladu s prilogo J k pravilniku Konferenčne lige v sodelovanju z obema kluboma skušala najti izvedljivo rešitev za prestavitev tekme, da bi zagotovila ustrezen zaključek skupinskega dela (po pravilniku bi morala biti tekma odigrana do 31. decembra, op. p.). Na žalost kljub vsem prizadevanjem ni bilo mogoče najti rešitve, ki bi ustrezala obema kluboma. Posledično tekme ni več mogoče igrati, zato bo zadeva predana Uefinemu nadzornemu, etičnemu in disciplinskemu organu za odločitev, ki jo je treba sprejeti v skladu s prilogo J k zgoraj omenjenim pravilnikom o konkurenci," so zapisali pri Uefi. Britanski Sky Sports piše, da bo tekma najverjetneje registrirana s 3:0 za gostujočo ekipo, kar pomeni, da bo Rennes še utrdil prvo mesto v skupini, Tottenham pa bo ostal pri sedmih in brez napredovanja v izločilne boje. V Tottenhamovi pisarni sicer danes zadeve niso želeli komentirati.

Rennes je z 11 točkami zmagal v skupini G, Vitesse je s točko manj drugi, Tottenham in Mura sta tekmovanje končala v skupinskem delu s sedmimi oz. tremi točkami.