Tradicionalna predstavitev smučarskih panog s pozivom: Naj sneži

Predstavitve tekmovalcev in panog, ki sodijo pod okrilje Smučarske zveze Slovenije

"Pripravljalno obdobje je potekalo dokaj podobno kot lani, le moja ekipa je malo spremenjena, smo se pa dobro ujeli in vse je potekalo tako, kot sem si želel," je na današnji skupni novinarski konferenci vseh panog dejal Kranjec, član elitne veleslalomske sedmerice in eden najbolj stalnih udeležencev svetovnega pokala v veleslalomu.

"Vsaka tekma svetovnega pokala mi je pomembna, gledam tudi na veleslalomski seštevek, pomembno pa bo tudi svetovno prvenstvo februarja v Saalbachu," je še dodal Kranjec.

Na predstavitvi so manjkali člani ekipe za hitri disciplini, ki so sredi priprav, na Ljubljanskem gradu ni bilo tudi najboljše smukačice Ilke Štuhec in Andreje Slokar, ki bo v novi sezoni čim večkrat skušala najti idealno linijo med količki.