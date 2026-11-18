Louis Mezentzeff jih je štel komaj 31, ko je izgubil življenje, medtem ko se je ukvarjal s športom, ki mu je toliko dal. Francoski deskarji prostega sloga so izvajali vadbe z zračnimi blazinami, ko je prišlo do tragične nesreče. Policija podrobnosti le-te še preiskuje, vzrok za smrt pa zaenkrat ostaja skrivnost.

Mezentzeff se je vse do lanskega leta ukvarjal s smučanjem, nato pa se je pridružil francoskemu strokovnemu štabu. Zasedal je funkcijo vodje deskanja prostega sloga in koordiniral francoski program v disciplinah big air in slopestyle.