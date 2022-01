Trem športnicam niso dovolili na avstrijski čarter za Peking

Vrednosti so v izvidu Beierlove, ki je pravkar prebolela covid-19, še vedno preveč nihale, za Stadloberjevo in Gallhuberjevo pa je treba zadnje rezultate testov še natančno oceniti in ovrednotiti, da bi odpravili vsakršen dvom, so sporočili iz avstrijskega olimpijskega komiteja, poroča tiskovna agencija APA.

"Previdnost je glavna prednostna naloga, zlasti na čarterskem letu, kjer imamo na krovu številne potnike," je navedel šef avstrijske olimpijske misije na Kitajskem Christoph Sieber.