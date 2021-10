Trener Floride odstopil zaradi spolnega škandala

"NHL se strinja z odločitvijo Joela Quennevilla, da odstopi z mesta glavnega trenerja Floride. Po našem sestanku smo si bili vsi edini, da ni primerno, da bi bil še najprej v tej vlogi. Občudujem Kylov pogum, da si je upal vse javno povedati. Ogorčen sem nad tem, kako slabo so bile sprejete njegove obtožbe glede spolne zlorabe pred enajstimi leti, in res mi je žal za vse, kar je preživel. Klubu s Floride bi se rad zahvalil za sodelovanje. Liga NHL proti Joelu Quennevilleju ne bo sprožila dodatnih postopkov. Če bo želel kdaj v prihodnosti na kakršen koli način znova sodelovati v naši ligi, bom zahteval sestanek, da bi določili primerne pogoje, pod katerimi bi morda bila mogoča nova zaposlitev,” pa je med drugim v javnem sporočilu zapisal komisar lige Bettman.

Chicago je Bettmana odpustil leta 2018, Florida pa ga je leto pozneje najela za šest let. Z njo je v prejšnji sezoni dosegel najboljši redni del v zgodovini franšize, v tej sezoni pa je ekipa prav tako začela izjemno – s sedmimi zmagami. Aldrich pa je leta 2010 do konca sezone ostal pri Chicagu in se tudi udeležil slavja ob osvojitvi Stanleyjevega pokala, pozneje pa je potihoma odstopil, potem ko so mu dali na izbiro odstop ali notranjo preiskavo obtožb.

Po neslavnem slovesu iz NHL je Aldrich deloval kot prostovoljni trener na srednji šoli Houghton, potem pa so ga obsodili zaradi novega kriminalnega spolnega dejanja.

Po torkovem poročilu sta odstopila tudi generalni menedžer Chicaga, Stan Bowman, in še en član uprave, Al MacIsaac, v ligi pa za zdaj ostaja še generalni menedžer ekipe Winnipeg Jets, Kevin Chevelayoff, ki ga sestanek z Bettmanom čaka v naslednjih urah.