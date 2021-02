Trener Grašič: Meta je mogoče pregorela v preveliki želji

Med kandidatkami za kolajno na specialnem veleslalomu je bila Meta Hrovat , ki je bila del odra za zmagovalke na drugem veleslalomu v Kranjski Gori na tretjem mestu. V Cortini je bila 16. v paralelnem veleslalomu in 28. v superveleslalomu, tako v alpski kombinaciji kot v veleslalomu je naredila napako v finalu. V alpski kombinaciji je odstopila v kombinacijskem slalomu, na drugi progi veleslaloma pa je v enem izmed desnih zavojev zdrsnila na bok in nato zgrešila vrata. "Kombinacijsko priložnost je imela kar veliko, pa se ji je potem pripetila napaka," je bil komentar trenerja Hrovatove Grašiča.

Slovenci v Cortini d'Ampezzo za zdaj še niso zadostili pričakovanj po kolajnah. Ilka Štuhec je v soboto boj za tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku končala na 14. mestu. Štefan Hadalin zaradi bolečin v hrbtu ni branil kombinacijskega srebra s SP izpred dveh let v Areju. Za zdaj na SP v Cortini izstopajo peto in deseto mesto Tine Robnik in Žana Kranjca na paralelnem veleslalomu ter deseto mesto Maruše Ferk v alpski kombinaciji.

"Njeno smučanje je drugače trenutno na zelo visoki ravni, žal pa se ji ni sešlo. Malo premalo sproščenosti mogoče in malo prevelika želja in potem se dogaja kar nekaj napak. Ima določene hitre odseke," je prepričan. "V superveleslalomu ji še manjka izkušenj, veleslalom pa je tudi smučala zelo dobro, a je mogoče pregorela v tej sami želji. Mogoče se je zaletela z glavo skozi zid, smučala preveč naravnost in premalo z občutkom. Tako napake se dogajajo, to so velike tekme. Ona je sigurno imela željo po najvišjih mestih in to je pač posledica," je dejal Grašič.

46. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju se bo v Cortini d'Ampezzo končalo v nedeljo z moškim specialnim slalomom. V petek bo na sporedu moški veleslalom z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom na startu, v soboto bo sledil nato ženski slalom. Slovenski alpski smučarji so doslej s svetovnih prvenstvih prinesli 23 kolajn. Od svetovnega prvenstva leta 2009 v Val d'Iseru so po zaslugi Tine Maze in nato Ilke Štuhec z vsakega od zadnjih šest prvenstev prinesli vsaj eno odličje. Nazadnje so brez kolajn ostali na treh zaporednih prvenstvih leta 2007 v Areju, leta 2005 v Bormiu Santa Caterini in leta 2003 v St. Moritzu.